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Río Yaque del Norte
Río Yaque del Norte

Colocan barreras para atrapar desechos en el río Yaque del Norte

El plan piloto de preservación es en Jarabacoa y se ejecuta con recursos de la Egehid

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    Colocan barreras para atrapar desechos en el río Yaque del Norte
    Dos "buzos" sacan desechos del río Yaque del Norte. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    El Consejo de Apoyo a Jarabacoa (Coaja) que integran empresarios y comerciantes, inició un ambicioso plan piloto de preservación del río Yaque del Norte consistente en la colocación de biobardas destinadas a contener los desechos sólidos -especialmente plásticos- que lo contaminan. 

    Durante el inicio del proyecto en el charco Los Ahogados, en la comunidad de Boma, a 20 kilómetros de esta ciudad, fue retirada abundante cantidad de materiales -principalmente plásticos de diferentes tipos- que llenó varios camiones y fue llevada al vertedero municipal.

    José Tejeda, presidente de Coaja, dijo que es el primer operativo de recolección y que será continuado en otros puntos donde se han colocado biobardas, a las cuales describió como "barreras flotantes artesanales diseñadas para atrapar basura, como plásticos y ramas".

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    Con fondos estatales

    El plan piloto se ejecuta con recursos de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), cuyo administrador, Ángel Rafael Salazar, anunció respaldo total y felicitó la iniciativa.

    "El río Yaque del Norte nace en el paraje La Rusilla, en la cordillera Central, y estos residuos son producidos en comunidades ubicadas en el trayecto, entre ellas Manabao, Quemado, Las Guázaras y Los Calabazos", explicó Tejeda.

    Informó que las primeras barreras han sido colocadas en diversos lugares del sinuoso río para operativos frecuentes de recolección.

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      El autor es periodista.