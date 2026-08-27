Intervienen obra junto al río Maimón que continuó pese a paralizaciones de Medio Ambiente

Una de las obras construidas en río Maimón, Monseñor Nouel. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE )

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó este jueves la intervención de dos edificaciones ilegales que ocupaban parcialmente la franja de protección del río Maimón, en el municipio Juan Adrián, provincia Monseñor Nouel.

En uno de los casos, el expediente ambiental establece que la obra había sido paralizada previamente por las autoridades, pero los trabajos continuaron posteriormente.

La actuación estuvo a cargo de la Dirección de Fiscalización Ambiental, con apoyo del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), luego de inspecciones técnicas realizadas como parte del seguimiento a denuncias sobre construcciones próximas al río, detalla un comunicado.

De acuerdo con el expediente, las actuaciones de las autoridades ambientales en una de las propiedades se remontan a agosto de 2025 y durante 2026 se produjeron nuevas paralizaciones antes de la intervención realizada esta semana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-63417-pm-531a284f.jpeg Obra intervenida. (CEDIDA POR MEDIO AMBIENTE)

En ese caso, el promotor había recibido previamente un Certificado de Registro de Impacto Mínimo que únicamente autorizaba labores de limpieza y nivelación del terreno.

El documento no autorizaba la construcción de una edificación y establecía expresamente como condición mantener los 30 metros correspondientes a la franja de protección del río Maimón.

Sin embargo, inspecciones posteriores determinaron que en el terreno fue levantada una edificación ilegal de dos niveles y que parte de la estructura se encontraba dentro del área protegida.

Un levantamiento técnico estableció que tres de los seis vértices de la construcción estaban dentro de los 30 metros reservados para la protección del río.

El expediente también documenta que las labores fueron paralizadas por las autoridades ambientales y que posteriormente se constató la continuación de los trabajos, situación que dio lugar a nuevas actuaciones durante 2026.

Una segunda edificación

En otro punto de la zona, los técnicos de Medio Ambiente identificaron una segunda edificación ilegal en proceso de construcción que también afectaba la franja de protección del río Maimón.

A partir de los hallazgos obtenidos durante la inspección, las autoridades adoptaron las medidas correspondientes sobre esta obra.

El artículo 129 de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00 establece una franja de protección obligatoria de 30 metros en ambas márgenes de los ríos.

Estas áreas buscan preservar las riberas, evitar alteraciones de los cauces y mantener el espacio necesario para la dinámica natural de las corrientes, especialmente durante períodos de crecidas e inundaciones.

La Ley 64-00 faculta al Ministerio de Medio Ambiente a realizar labores de vigilancia, monitoreo e inspección para verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales y adoptar medidas frente a las irregularidades detectadas.

La institución indicó que continuará las acciones de fiscalización y seguimiento para prevenir intervenciones que comprometan los ríos y otros cuerpos de agua.

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