Reactivación de incendio en Valle Nuevo moviliza a 70 brigadistas

El incendio fue detectado el jueves 20 de agosto y, tras varios días de labores para sofocar las llamas, fue controlado durante la mañana del domingo 23 de agosto. ( CEDIDA POR MEDIO AMBIENTE )

Alrededor de 70 guardaparques, militares y bomberos forestales retomaron este jueves las labores de extinción de un incendio forestal que se reactivó en el Parque Nacional Valle Nuevo, próximo al arroyo Puerca Amarilla, para evitar que las llamas continúen avanzando.

Las autoridades informaron que el fuego permanece bajo control, aunque las condiciones del terreno y los fuertes vientos dificultan las labores de los equipos desplegados en el área.

En el operativo participan guardaparques, miembros del Sexto Batallón de Cazadores y bomberos forestales de Constanza, La Vega, Restauración y Guayabal.

Los equipos realizan una revisión exhaustiva de las líneas de control y trabajan en la identificación y eliminación de puntos calientes, con el propósito de sofocar por completo el incendio y evitar nuevas reactivaciones.

La jornada de trabajo se extendió hasta las 3:00 de la madrugada y se reanudó a las 6:00 de la mañana de este jueves, debido a la necesidad de mantener una vigilancia permanente sobre el área afectada.

Las autoridades atribuyen la reactivación del fuego a los fuertes vientos, que han favorecido el avance de las llamas y dificultado las labores de extinción en algunos puntos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/whatsapp-image-2026-08-27-at-111710-am-1-aac000f4.jpeg Parte de los brigadistas que trabajan para sofocar incendio. (CEDIDA POR MEDIO AMBIENTE)

Cierre temporal

Como medida preventiva, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció el cierre temporal del área protegida, con el objetivo de facilitar las labores de los equipos que trabajan en la extinción del incendio y salvaguardar la integridad física de los visitantes.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la zona mientras continúan los trabajos para lograr la extinción total del incendio.

Origen del fuego

El incendio fue detectado el jueves 20 de agosto y, tras varios días de labores para sofocar las llamas, fue controlado durante la mañana del domingo 23 de agosto.