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reapertura Parque Nacional Valle Nuevo
reapertura Parque Nacional Valle Nuevo

Medio Ambiente anuncia reapertura de Valle Nuevo

La institución informó que los visitantes pueden volver a ingresar al parque, aunque no ha precisado si el fuego fue extinguido por completo

  • Paola Wisky - Twitter
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Medio Ambiente anuncia reapertura de Valle Nuevo
Vista del Parque Nacional Valle Nuevo. (MARVIN DEL CID)

El Ministerio de Medio Ambiente informó este viernes la reapertura al público del Parque Nacional Valle Nuevo, afectado desde hace varios días por un incendio forestal.

"Tras ser controlado el incendio forestal registrado en la zona, el Parque Nacional Valle Nuevo reabre sus puertas al público", indicó la institución en sus redes sociales.

Estado del incendio

"El acceso queda nuevamente habilitado para visitantes", agregó el Ministerio.

Hasta el momento, se desconoce si el fuego ha sido extinguido en su totalidad.

  • Ayer, jueves, alrededor de 70 guardaparques, militares y bomberos forestales retomaron las labores de extinción del incendio, que se reactivó próximo al arroyo Puerca Amarilla. Los equipos trabajan para evitar que las llamas continúen avanzando.

Las autoridades informaron en ese momento que el fuego permanecía bajo control, aunque las condiciones del terreno y los fuertes vientos dificultaban las labores de los equipos desplegados en el área.

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Egresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.