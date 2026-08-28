Racionan el agua para la agricultura por falta de lluvias

Autoridades trabajan en proyectos para eficientizar el riego. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La reducción de las lluvias que afecta a la República Dominicana comienza a traducirse en medidas para racionar el agua destinada a la agricultura, mientras el acueducto Haina-Manoguayabo, uno de los sistemas de abastecimiento del Gran Santo Domingo, registra una producción de apenas 21 millones de galones diarios.

Ante las perspectivas meteorológicas para los próximos meses, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) inició programas de distribución del agua de riego por turnos y contempla restricciones a nuevas áreas productivas en algunas zonas.

"Hemos iniciado un proceso de concientización con los usuarios del agua para riego, informándoles sobre el escenario al que vamos a comenzar a enfrentarnos y sobre la necesidad de comenzar a programar la entrega racionada de agua y por turnos", indicó Juan Carlos Nova, director de Operaciones y Mantenimiento de Sistemas de Riego del Indrhi.

El funcionario explicó que la institución comenzó a reunirse con las juntas de regantes después de analizar, junto con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las perspectivas para los próximos 60 a 90 días.

Agregó que se estima que los efectos del fenómeno El Niño seguirán sintiéndose hasta marzo del próximo año y, en ese sentido, las medidas adoptadas "por lo menos se van a prolongar hasta ese período".

Agua por turnos

Una de las cuencas donde ya se adoptan medidas es la del río Yaque del Sur, cuya parte baja registra intrusión salina. "Lo que estamos haciendo es organizar un sistema de tandeo en la parte baja, distribuyendo el agua por turnos a Bahoruco y Barahona, de manera que no se generen situaciones demasiado críticas", explicó Nova.

Las restricciones podrían extenderse al Bajo Yaque del Norte. El Indrhi se reunió con la Junta de Regantes del canal Ulises Francisco Espaillat, en Esperanza, debido a que la presa de Tavera, que regula una parte importante del riego en esa región, "ya está entrando también en niveles críticos".

"Para anticiparnos, vamos a comenzar a racionalizar también la entrega de agua y, probablemente, a implementar programas de tandeo en la parte baja", señaló.

La próxima semana también está previsto evaluar la situación del sistema Nizao-Valdesia, que abastece importantes áreas agrícolas de San Cristóbal y otras zonas del sur.

Asimismo, el Indrhi prevé reunirse con las juntas de regantes de San Juan, donde existe la intención de iniciar una nueva cosecha de arroz. "Nosotros vamos a prohibirla", sostuvo Nova, debido a que la presa de Sabaneta no estaría en condiciones de atender la demanda de riego si se mantienen los actuales pronósticos.

A la espera de lluvias

La situación adquiere características distintas en las comunidades donde la producción depende directamente de las precipitaciones y no existen sistemas permanentes de riego.

Hero Pérez, de la Articulación Nacional Campesina, afirmó que, en varios lugares de la región sur, los agricultores no han podido sembrar cultivos como habichuelas o maíz porque permanecen a la espera de las lluvias.

En Pueblo Viejo, Azua, Rafael García asegura que la combinación de altas temperaturas y falta de precipitaciones ya es perceptible en la vegetación y los cultivos.

"A los plátanos se les secan las hojas", dijo García, quien también prepara plantas para reforestación.

El Indrhi informó que trabaja, además, con otras instituciones en proyectos dirigidos a aumentar la eficiencia del riego. Junto con la Dirección de Tecnificación Nacional de Riego, ha identificado reservorios donde todavía se utiliza el riego por inundación y ha solicitado diseños para avanzar hacia sistemas que requieran una menor cantidad de agua.

Las autoridades también prevén convocar una mesa para el manejo de la sequía que permita articular la disponibilidad de los embalses con las necesidades de la producción agrícola y el abastecimiento del mercado.

Aportes al PIB Datos del Banco Central indican que, entre enero y marzo, el sector agropecuario aportó un 4,7 % del producto interno bruto, equivalentes a 98,349 millones de pesos.

Haina-Manoguayabo baja a 21 millones de galones

En el Gran Santo Domingo, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) reportó que la producción del acueducto Haina-Manoguayabo se redujo a 21 millones de galones diarios.

El sistema fue diseñado para producir alrededor de 91 millones de galones diarios, por lo que actualmente estaría operando a poco más del 23 % de esa capacidad.

La reducción adquiere relevancia por la cantidad de sectores que dependen del sistema.

En mayo pasado, la propia Caasd informó que Haina-Manoguayabo abastece a más de 100 sectores de la Circunscripción 1 del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste y representa aproximadamente el 33 % del agua que se sirve en esas dos demarcaciones.

Dolly se debilitaría antes de llegar al Caribe, pero podría dejar lluvias

En medio de este escenario, la tormenta tropical Dolly, la cuarta de la actual temporada de huracanes, se formó ayer jueves sobre el Atlántico central, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

La noche de ayer, Dolly mantenía vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y avanzaba rápidamente hacia el oeste a 37 kilómetros por hora, según el organismo.

A las 11:00 de la noche, el centro del fenómeno se encontraba en los 13,8 grados de latitud norte y los 42.3 grados de longitud oeste, mientras su trayectoria prevista apuntaba hacia las Antillas de Sotavento.

El organismo prevé que Dolly sea clasificada como sistema postropical para la tarde del sábado y que, para el domingo por la tarde, haya dejado de existir como ciclón tropical.

Aunque disminuye la posibilidad de que un ciclón tropical organizado alcance el Caribe, el riesgo de precipitaciones asociadas al sistema no desaparece para la República Dominicana.

El NHC mantiene la posibilidad de que las lluvias vinculadas a Dolly o sus remanentes alcancen las islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española entre el domingo y el lunes.