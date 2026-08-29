Medio Ambiente interviene complejo ilegal en la ribera del Yaque del Norte en Jarabacoa

Complejo de nueve edificaciones construidas de manera ilegal dentro de la franja de protección de 30 metros del río Yaque del Norte, en la comunidad La Guázara, Jarabacoa. ( FOTO CEDIDA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE )

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales intervino este sábado un complejo de nueve edificaciones construidas de manera ilegal dentro de la franja de protección de 30 metros del río Yaque del Norte, en la comunidad La Guázara, Jarabacoa.

Durante el operativo, las autoridades determinaron que seis de las estructuras están ubicadas en la parte frontal del complejo, algunas prácticamente sobre la ribera del río, mientras que las otras tres se encuentran a unos 21.3 metros del cauce.

La intervención fue realizada por la Dirección de Fiscalización Ambiental, con el acompañamiento de agentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), el Ejército de la República Dominicana y la Policía Nacional.

Cinco estructuras pasarán a custodia de Medio Ambiente

Durante la jornada se presentaron representantes legales del propietario del complejo. Tras las conversaciones sostenidas con las autoridades, se levantó un acta de inspección en la que quedó consignado el entendimiento para que cinco de las edificaciones ubicadas en la parte frontal sean entregadas en decomiso al Ministerio de Medio Ambiente.

Entre las estructuras figuran una edificación principal de dos niveles y ocho habitaciones, proyectada para uso hotelero; una construcción anexa de dos niveles; dos gazebos laterales de dos niveles cada uno y otra estructura complementaria, también de dos niveles.

Una vez formalizada la entrega, las infraestructuras quedarán bajo custodia del Ministerio, que realizará evaluaciones técnicas para determinar sus condiciones y establecer si pueden ser aprovechadas en iniciativas de interés comunitario y ecoturístico.

Los detalles sobre los plazos, obligaciones y demás condiciones serán definidos en un acuerdo que deberá ser formalizado entre los representantes legales del Ministerio y el apoderado del propietario.

El complejo ya había sido fiscalizado

Medio Ambiente informó que la intervención forma parte del proceso de fiscalización que lleva a cabo sobre el proyecto, que ya contaba con actuaciones administrativas por la construcción de edificaciones sin autorización ambiental dentro de la franja de protección del río.

El expediente incluye inspecciones, órdenes de cese y paralización, así como una sanción administrativa de RD$138,600. La institución aclaró que el pago de esa sanción no representaba una autorización para continuar los trabajos ni corregía las infracciones ambientales detectadas.

Durante el operativo de este sábado no se realizaron demoliciones.

Según Medio Ambiente, la decisión respondió a la necesidad de contar previamente con las condiciones técnicas que permitan ejecutar cualquier intervención de ese tipo sin que escombros, lodos, varillas u otros materiales puedan llegar al cauce del Yaque del Norte.

La institución señaló que una eventual afectación del cauce podría generar riesgos ambientales y afectar las actividades recreativas y ecoturísticas que se desarrollan en el río.

Prohíben nuevas construcciones

Como parte del entendimiento alcanzado, no podrán realizarse nuevas construcciones, ampliaciones ni modificaciones en el complejo mientras se completa el proceso de formalización del acuerdo.

Medio Ambiente enfatizó que lo acordado no constituye una autorización ambiental ni regulariza las edificaciones ilegales construidas dentro de la franja de protección.

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, aseguró que la institución mantendrá una posición firme frente a las acciones que puedan afectar los recursos naturales.

"Nuestra posición es clara: tolerancia cero frente a todo ilícito ambiental que atente contra nuestra naturaleza. No importa dónde ocurra ni quién lo cometa", afirmó Henríquez.

El funcionario agregó que la responsabilidad del Ministerio es proteger los ríos, bosques, áreas protegidas y demás recursos naturales, así como hacer cumplir la legislación ambiental.

Protección de la ribera

El Ministerio recordó que la franja de 30 metros de protección de los ríos tiene como finalidad preservar las riberas, proteger los ecosistemas vinculados a los cuerpos de agua y disminuir los riesgos asociados con ocupaciones que resulten incompatibles con la dinámica natural de los cauces.

La institución informó que dará seguimiento al proceso hasta la formalización del acuerdo, la entrega en decomiso de las cinco estructuras y el cumplimiento de las medidas que se establezcan para garantizar la protección de la ribera del Yaque del Norte.