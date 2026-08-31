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alerta inundaciones República Dominicana
alerta inundaciones República Dominicana

Alerta amarilla en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal ante riesgo de inundaciones por lluvias

El COE también coloca a Monte Plata en alerta amarilla

En total son 14 demarcaciones en alerta debido a la posibilidad de inundaciones por lluvias intensas

  • Omar Santana - Twitter
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Alerta amarilla en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal ante riesgo de inundaciones por lluvias
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) espera aguaceros moderados a fuertes, acompañados en ocasiones de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

(DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó este lunes 31 de agosto los niveles de alerta en 14 demarcaciones ante la posibilidad de inundaciones provocadas por las lluvias asociadas a una onda tropical, una vaguada y los remanentes de la tormenta Dolly.

En alerta amarilla fueron colocados el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata, mientras que otras diez provincias permanecen bajo alerta verde: El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Peravia, Samaná, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís y Sánchez Ramírez. La actualización fue emitida a la 1:30 p. m.

Según el boletín del COE, basado en información del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), una onda tropical continúa transitando sobre el territorio dominicano en combinación con una vaguada. Ambos fenómenos están asociados a los remanentes de Dolly y mantienen elevados los niveles de humedad e inestabilidad.

RELACIONADAS

Las autoridades esperan aguaceros moderados a fuertes, acompañados en ocasiones de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Los modelos numéricos citados por el organismo proyectan acumulados de entre 50 y 100 milímetros de lluvia, con cantidades superiores en puntos aislados. El principal riesgo señalado es la ocurrencia de inundaciones urbanas, especialmente en zonas bajas y vías vulnerables.

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Infografía

También existen restricciones preventivas para la navegación. En la costa Atlántica, desde Cabo Engaño hasta Cabo Francés Viejo, el COE recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido a vientos y oleaje anormales durante las próximas 24 a 72 horas.

El organismo exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos o cañadas crecidas ni calles inundadas y a mantenerse pendiente de los boletines oficiales.

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Periodista dominicano. Ha trabajado en los periódicos Diario Libre, El Caribe y Listín Diario donde ha ejercido cubriendo las fuentes de deportes y ciudad. Ha trabajado en radio, televisión y proyectos digitales.