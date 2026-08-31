Alerta amarilla en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal ante riesgo de inundaciones por lluvias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) espera aguaceros moderados a fuertes, acompañados en ocasiones de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. ( DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó este lunes 31 de agosto los niveles de alerta en 14 demarcaciones ante la posibilidad de inundaciones provocadas por las lluvias asociadas a una onda tropical, una vaguada y los remanentes de la tormenta Dolly.

En alerta amarilla fueron colocados el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata, mientras que otras diez provincias permanecen bajo alerta verde: El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Peravia, Samaná, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís y Sánchez Ramírez. La actualización fue emitida a la 1:30 p. m.

Según el boletín del COE, basado en información del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), una onda tropical continúa transitando sobre el territorio dominicano en combinación con una vaguada. Ambos fenómenos están asociados a los remanentes de Dolly y mantienen elevados los niveles de humedad e inestabilidad.

Las autoridades esperan aguaceros moderados a fuertes, acompañados en ocasiones de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Los modelos numéricos citados por el organismo proyectan acumulados de entre 50 y 100 milímetros de lluvia, con cantidades superiores en puntos aislados. El principal riesgo señalado es la ocurrencia de inundaciones urbanas, especialmente en zonas bajas y vías vulnerables.

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También existen restricciones preventivas para la navegación. En la costa Atlántica, desde Cabo Engaño hasta Cabo Francés Viejo, el COE recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido a vientos y oleaje anormales durante las próximas 24 a 72 horas.

El organismo exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos o cañadas crecidas ni calles inundadas y a mantenerse pendiente de los boletines oficiales.