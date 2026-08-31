Las lluvias registradas en Puerto Plata en las últimas horas provocaron la acumulación de grandes cantidades de residuos sólidos, principalmente plásticos, en las biobardas instaladas en distintos puntos del malecón de esa provincia costera.

La situación ocurre apenas días después de que el sistema de retención de residuos fuera limpiado por las autoridades municipales.

Joan Manuel Bierd Vásquez, presidente de la Fundación Océano Limpio, explicó que el fenómeno se repite durante las precipitaciones, debido a que los residuos son arrastrados por las corrientes desde distintos sectores hasta las estructuras colocadas para interceptar la basura antes de que llegue al océano Atlántico.

Indicó que la organización tiene nueve biobardas instaladas en el malecón de Puerto Plata y que prácticamente todas acumulan desechos durante los períodos de lluvia, aunque algunas reciben una mayor cantidad que otras, dependiendo de los niveles de contaminación de los sectores desde donde son arrastrados los residuos.

Según explicó, alrededor del 80 % de los desperdicios que flotan y son retenidos corresponde a foam, un material que genera preocupación por su persistencia en el medioambiente.

Residuos retirados

El ambientalista informó que la fundación lleva un registro diario de los residuos retirados y que, cada tres meses, logra recuperar entre 2,000 y 2,500 toneladas de plástico para reciclaje.

A esto se suman otros residuos que no pueden ser reciclados con facilidad y cuya cantidad puede alcanzar entre 2,000 y 3,000 toneladas cada cuatro o cinco meses, dependiendo de la intensidad y frecuencia de las lluvias.

La limpieza de las biobardas es realizada de manera conjunta por la Fundación Océano Limpio y la Alcaldía de Puerto Plata.

Residuos amenazan el litoral y el turismo

El presidente de la fundación consideró que, además de las labores de limpieza, es necesario fortalecer la educación y la conciencia ciudadana para reducir la cantidad de residuos que llegan a los sistemas de drenaje y luego son arrastrados hacia el litoral.

Bierd Vásquez advirtió que la acumulación de plásticos constituye una amenaza para el medioambiente y también puede afectar la actividad turística de Puerto Plata.

Explicó que materiales como las botellas plásticas pueden permanecer durante cientos de años antes de degradarse, lo que permite que sean transportados por las corrientes marinas a grandes distancias.

Bierd Vásquez también señaló que la basura puede mezclarse con el sargazo, lo que aumenta las dificultades para su manejo y genera un problema ambiental de mayores proporciones.