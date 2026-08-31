Haití se prepara para fuertes lluvias mientras Dolly deja inestabilidad sobre Puerto Rico y RD

Haití, República Dominicana y Puerto Rico están bajo un escenario de lluvias este lunes 31 de agosto, aunque la incidencia y el momento de los sistemas meteorológicos presentan diferencias entre los tres territorios.

Mientras Haití se prepara para un incremento de las precipitaciones entre este lunes y el martes, Puerto Rico continúa bajo la humedad de los remanentes de la tormenta tropical Dolly y República Dominicana registra aguaceros asociados a una onda tropical y una vaguada.

La Unidad Hidrometeorológica de Haití (UHM) mantiene en vigilancia amarilla por fuertes lluvias a los departamentos Sudeste, Sur, Centro, Oeste y Artibonite, desde este lunes 31 de agosto hasta el martes 1 de septiembre. El organismo haitiano atribuye el deterioro previsto de las condiciones a la llegada de una onda tropical fuerte relacionada con los remanentes de Dolly.

Según el boletín de la UHM, Haití tenía inicialmente una masa de aire parcialmente húmeda y condiciones para aguaceros aislados y tormentas debido a una ligera vaguada en altura y los efectos locales del relieve.

Sin embargo, el escenario cambia con la aproximación de la onda tropical: las lluvias pueden aumentar durante la tarde, la noche y la madrugada en distintos puntos del territorio.

La previsión haitiana contempla una tregua temporal durante la mañana del martes, antes de que los aguaceros y tormentas vuelvan a desarrollarse durante la tarde sobre buena parte del país, principalmente en el Grand Nord, Centro, Artibonite y norte del departamento Oeste.

República Dominicana eleva las alertas

Del lado dominicano, el panorama también se deterioró durante este lunes. El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento por la incidencia combinada de una vaguada y una onda tropical, con precipitaciones que durante la tarde alcanzarían numerosas provincias.

Las lluvias comenzaron a afectar localidades del sureste y nordeste, entre ellas Samaná, La Altagracia, El Seibo, Monte Plata y María Trinidad Sánchez, y se esperaba que posteriormente se extendieran hacia Hermanas Mirabal, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Puerto Plata, Azua, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Bahoruco, Barahona, Pedernales y el Gran Santo Domingo.

La evolución de las condiciones obligó al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) a elevar este lunes a alerta amarilla el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Monte Plata y San Cristóbal ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas y posibles deslizamientos de tierra.

Otras diez provincias permanecen en alerta verde: El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Peravia, Samaná, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís y Sánchez Ramírez. De esta manera, las alertas del COE abarcan este lunes 14 demarcaciones: cuatro en amarillo y diez en verde.

Esta actualización es importante frente al panorama de primeras horas del lunes: el incremento de las alertas evidencia que las lluvias adquirieron mayor relevancia durante el día, especialmente sobre el Gran Santo Domingo y áreas próximas.

Puerto Rico recibe los remanentes de Dolly

En Puerto Rico, en cambio, el vínculo con Dolly es directo. El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS) en San Juan informó a las 3:34 de la madrugada de este lunes que continuaría un patrón de tiempo inestable debido a que la humedad asociada a una fuerte onda tropical —los remanentes de Dolly— permanece sobre la región.

El NWS señala como principales amenazas las inundaciones urbanas y en lugares con drenaje deficiente, las descargas eléctricas y las ráfagas de viento asociadas a los aguaceros más fuertes.

Durante la tarde, el calentamiento diurno, los efectos locales y la convergencia de la brisa marina aumentan la posibilidad de aguaceros de moderados a fuertes y tormentas principalmente sobre el interior y oeste de Puerto Rico.

La oficina de San Juan confirmó además esta tarde que continuaban esperándose períodos adicionales de lluvia por la humedad presente en la zona. Las condiciones marítimas y costeras peligrosas se mantenían hasta las 6:00 de la tarde, con advertencia para pequeñas embarcaciones y por corrientes marinas.

Una misma región, pero impactos diferentes

La comparación de los organismos oficiales muestra, por tanto, tres momentos distintos de un episodio de inestabilidad en el Caribe.

Puerto Rico se encuentra bajo la humedad de la fuerte onda tropical correspondiente a los remanentes de Dolly

República Dominicana registra este lunes aguaceros y tormentas asociados a una onda tropical y una vaguada , con un aumento de los niveles de alerta durante el día

registra este lunes y tormentas asociados a una y una , con un aumento de los niveles de alerta durante el día Haití se prepara para un período de lluvias potencialmente fuertes que se prolongará hasta el martes.

La diferencia más significativa está en el momento del impacto. Mientras Puerto Rico ya tiene sobre su territorio la humedad de Dolly y República Dominicana experimenta este lunes una jornada de aguaceros que ha obligado a elevar las alertas, la UHM advierte que Haití puede enfrentar un deterioro más marcado desde este lunes y durante el martes, razón por la que cinco departamentos permanecen bajo vigilancia amarilla.