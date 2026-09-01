Detienen a pescador por muerte de una mantarraya en Las Terrenas

El hombre señalado por la muerte del animal fue detenido tras una denuncia realizada en redes sociales. ( PUBLICADA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE )

Las autoridades apresaron a un pescador de Las Terrenas, provincia Samaná, señalado como responsable de la muerte de una mantarraya, cuya captura está prohibida por las normas dominicanas. El hombre fue detenido tras una denuncia realizada en redes sociales.

Un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente indicó que la institución, en coordinación con el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca) y la Armada de República Dominicana, activó mecanismos de investigación y seguimiento que permitieron localizar al presunto responsable, quien no fue identificado.

La mantarraya es un pez cartilaginoso perteneciente a la familia de los miliobátidos y al género Mobula. A diferencia de los peces óseos, el esqueleto de estos ejemplares está formado por cartílagos, al igual que el de los tiburones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/raya-apres-40228dba.jpeg Pescador apresado por autoridades. (PUBLICADA POR MEDIO AMBIENTE)

¿Por qué se prohíbe su captura?

El Ministerio de Medio Ambiente recordó que la captura de rayas está prohibida en República Dominicana, conforme a la Resolución 0023-2017, que también restringe la captura y comercialización de todas las especies de tiburones, así como de sus productos, partes y derivados en todo el territorio nacional, incluidas su exportación e importación.

La resolución de 2017 detalla que los tiburones y rayas, especies de la subclase de los elasmobranquios, "son frecuentemente capturadas en nuestros litorales costeros, con fines comerciales y venta de su carne, aceite y aletas; lo que tiende afectar las poblaciones de estos peces cartilagenosos".

La norma añade que estas especies son de lento crecimiento, presentan madurez tardía y baja natalidad, "lo que afecta el reclutamiento o incorporación nuevos individuos a sus poblaciones".

En el caso de los tiburones, la resolución destaca que contribuyen al mantenimiento de la salud del ecosistema marino al ser depredadores cercanos al tope de sus cadenas alimentarias y regular las poblaciones de las especies que se encuentran por debajo de ellos.

"Su ausencia en el medio ambiente natural, puede conllevar a un descenso de la productividad pesquera, y además tener efecto negativo en todos los ecosistemas del litoral costero del país", añade.

La persona vinculada al hecho ocurrido en Las Terrenas ya fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades.



La captura de rayas está prohibida en RD, conforme a la Resolución núm. 0023-2017.



Seguimos actuando para proteger nuestra fauna marina. pic.twitter.com/0HoSPqGlc4 — Ministerio de Medio Ambiente RD (@AmbienteRD) August 31, 2026