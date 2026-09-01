Toneladas de lilas cubren parte del río Ozama luego de las lluvias registradas ayer, lunes, en parte varias zonas del país, incluyendo el Gran Santo Domingo.

Desde las primeras horas de este martes, brigadas de la Armada Dominicana remueven el vegetal en el puente flotante, donde las lilas se compactan antes de continuar su curso hacia el mar Caribe.

Las lilas son arrastradas por la corriente y parte de ellas se concentra en la playita del monumento a Fray Antón de Montesinos, en su trayecto hacia el sur. Allí se secan y se convierten en una masa vegetal de color marrón oscuro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/whatsapp-image-2026-09-01-at-102819-am-7fa021ce.jpeg La concentración del jacinto de agua se produce por la crecida de los ríos Ozama e Isabela cuanod se registran lluvias en sus cuencas alta y media. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/whatsapp-image-2026-09-01-at-102822-am-b17a1fe8.jpeg Brigadas de la Armada retiran lilas. (LUDUIS TAPIA ) ‹ >

¿Qué causa su proliferación?

La concentración del jacinto de agua, como también se conoce a las lilas, se produce por la crecida de los ríos Ozama e Isabela cuando se registran lluvias en sus cuencas alta y media. Su presencia evidencia el alto nivel de contaminación de ambos ríos.

El Ministerio de Medio Ambiente la define como una especie acuática invasora que satura cada año el Ozama, mientras organismos especializados advierten que las capas densas pueden reducir el oxígeno del agua, obstaculizar la navegación y alterar los ecosistemas.