Valle Nuevo arde y la justicia aún no alcanza a los culpables

Las llamas registradas en el Parque Nacional Valle Nuevo los días 19 y 20 de agosto dejaron unas 2,244 hectáreas afectadas y evidenciaron, una vez más, la dificultad de identificar, procesar y lograr condenas aleccionadoras contra quienes provocan incendios forestales.

Aunque el Programa Nacional de Manejo del Fuego del Ministerio de Medio Ambiente asegura que ya identificaron a los responsables de los dos siniestros, hasta el momento no se apresó a ninguno de ellos.

Para Gerónimo Abreu, titular del programa, una de las principales dificultades radica en demostrar ante la Justicia quién provocó el fuego. En este tipo de casos, explica, resulta difícil disponer de pruebas contundentes, como fotografías o videos, que demuestren la responsabilidad de una persona.

Aunque con frecuencia existen testimonios de vecinos, estos, según Abreu, no siempre resultan suficientes para sustentar un expediente ante los tribunales.

La quema más reciente de Valle Nuevo afectó 2,244 hectáreas, unos 22.44 kilómetros cuadrados de terreno. El incendio anterior no alcanzó una dimensión similar porque los equipos del Ministerio se encontraban cerca, después de atender otro incendio en Ocoa, y respondieron rápido. El área afectada comprende microcuencas de arroyos que abastecen el río Las Cuevas.

Trabajo de control

El último incendio de Valle Nuevo requirió que cerca de 70 personas trabajaran 36 horas seguidas sin dormir o descansar. Al mismo tiempo, el personal disponible tuvo que distribuirse entre Valle Nuevo, Sierra de Neiba, Sierra de Bahoruco y otros puntos donde se registraban fuegos.

En Valle Nuevo participaron brigadas de Constanza, Guayabal, La Vega y Restauración. Sin embargo, Medio Ambiente no trasladó la totalidad de algunos equipos, debido a la necesidad de mantener personal de respuesta en sus zonas de origen.

La situación también se produjo mientras equipos de Dajabón y Restauración combatían otro incendio en Cerro de Chacuey.

Según Abreu, una vez controlado el incendio de Valle Nuevo, el personal se retiró el sábado 29 de agosto.

Desafíos judiciales

La experiencia de años anteriores alimenta la preocupación de Abreu sobre lo que pueda ocurrir en los tribunales con los responsables de los incendios recientes. Como ejemplo, cita el caso de una persona que en 2023 provocó un incendio que afectó más de 70,000 tareas de bosque en Valle Nuevo. Las autoridades sometieron al responsable a la justicia y, casi un año después, le condenaron a dos años de cárcel suspendida.

Para Abreu, esa sentencia fue “prácticamente una burla”.

El funcionario también refiere que solo conoce un caso ocurrido en los últimos años en el que judicializaron a una persona que admitió causar un incendio en Valle Nuevo. Le condenaron a cuatro años, de los cuales cumplió dos en prisión. A pesar del dictamen, Abreu lamenta que a quien apresaron no fue a un productor agropecuario o agrícola, porque lo que serviría de escarmiento a los demás es que uno de ellos pague con cárcel.

Causas de los incendios

Abreu sostiene que en los parques naturales los incendios los provocan los productores agrícolas. En otras zonas, como la Sierra de San José de las Matas, Monción y Santiago Rodríguez, los responsables suelen ser ganaderos que utilizan el fuego para eliminar bosque y luego sembrar hierba.

Esta práctica produce daños que no siempre son reversibles. Por ejemplo, en un bosque de pino afectado por un incendio, los árboles que sobreviven pueden regenerarse si se dejan en pie, ya que producen semillas y permiten la recuperación del área.

La situación cambia cuando la zona se destinada a la ganadería ya que en los pastizales el bosque deja de recuperarse. En particular, el funcionario señala una franja que comprende San José de las Matas, Monción, Santiago Rodríguez y Villa Los Almácigos.

Comportamiento del fuego

El incremento de los incendios se produce en un contexto en el que, según Abreu, el comportamiento del fuego se volvió más extremo por las variaciones en los factores climáticos. El fuego se desplaza con mayor rapidez que antes y los vientos registrados este año son más intensos, lo que facilita que las llamas se extiendan. Además aumentaron los incendios provocados por causas naturales.

Durante las últimas temporadas, en especial entre junio y octubre, se registraron más descargas eléctricas en lugares de difícil acceso.

Los rayos suelen impactar las partes más altas de las montañas, donde no siempre existen vías para llegar con rapidez. A diferencia de los “naturales”, los incendios provocados por personas se originan cerca de lugares accesibles.

Abreu cita como ejemplo un incendio ocurrido el viernes pasado, cuando el personal descendía de Valle Nuevo hacia Manabao, en Jarabacoa. En ese momento detectaron que prendieron fuego en cinco puntos de una montaña.

Incendios intencionales

Para Abreu, este año resulta muy complicado debido a la cantidad de incendios provocados de manera intencional. En algunas situaciones, señala, el fuego puede utilizarse como "represalia o por inconformidad", pero asegura que existen otros incendios para los que todavía no encuentran una justificación.

Menciona a Jarabacoa y en Monción y Santiago Rodríguez, donde se produjeron incendios en lugares sin actividad aparente. “Hay gente que pasa y pega fuego, no sabemos con qué intención”.

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