El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, anunció este miércoles que en dos semanas está prevista la intervención del río Nizao, incluida la zona denominada "La Neverita", afectada durante años por actividades de extracción irregular.

El funcionario recordó que Medio Ambiente emitió, a mediados de año, dos resoluciones que declaran de urgencia ambiental e hidrológica la intervención de la cuenca del Nizao y del río Haina.

Henríquez indicó que la medida busca mitigar el impacto de la extracción ilegal y proteger a las comunidades cercanas y a quienes visitan el afluente. El titular de Medio Ambiente sostuvo que las leyes dominicanas facultarán al Ministerio para imponer sanciones más drásticas contra quienes intervienen los ríos.

En cuanto al río Haina, el ministro informó que se ha intervenido un kilómetro y medio de los 10 que contempla el proyecto de restauración desarrollado por las autoridades.

"Deterioro severo"

La Resolución 0017-2026 ordena una intervención integral en el trayecto comprendido entre el muro del contraembalse de Las Barías y la desembocadura del río en el mar Caribe, tras estudios que identificaron un deterioro severo de sus condiciones ambientales y un aumento de los riesgos para comunidades e infraestructuras cercanas.

De acuerdo con el Ministerio, la resolución responde a evaluaciones técnicas desarrolladas por el Viceministerio de Suelos y Aguas, inspecciones de campo, informes del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y mesas de trabajo interinstitucionales, que detectaron procesos de sedimentación, desvíos del cauce y pérdida de capacidad hidráulica.

En dos tramos del Nizao conocidos como "Los Charcos" y "La Neverita", la extracción irregular de materiales ha dejado como huellas unas "cavidades" que atraen a familias y jóvenes, además de comerciantes, que han hecho del lugar un punto turístico improvisado.

Henríquez habló durante el acto para declarar de alto interés nacional el combate al terrorismo ambiental, encabezado por el presidente Luis Abinader, quien advirtió que el Gobierno actuará con todo el peso de la ley contra quienes provoquen daños a los parques nacionales y otros ecosistemas protegidos, al anunciar la aplicación del Decreto 615-26.