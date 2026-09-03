Histórico fenómeno de El Niño alimenta la inusual sucesión de tres huracanes en el Pacífico

El Pacífico registra una inusual sucesión de huracanes alimentada por El Niño. ( AFP )

Un inusual trío de huracanes atraviesa este jueves el océano Pacífico, cuyas aguas se han calentado por un episodio de El Niño de intensidad histórica.

La tormenta tropical Marie se fortaleció y alcanzó la categoría de huracán a última hora del miércoles frente a la costa de Baja California. Este se suma a los huracanes Karina y Lowell, ambos de categoría 4, que avanzan hacia el oeste en el Pacífico.

Tener tres huracanes activos al mismo tiempo es algo "definitivamente raro de observar", declaró a la AFP Julia Cole, climatóloga de la Universidad de Michigan.

"El calentamiento provocado por El Niño crea las condiciones para estas tormentas, que son impulsadas en gran parte por aguas cálidas", explicó Cole.

El huracán Lowell se encontraba a unos 710 kilómetros al sur de Hilo, en Hawái, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

"Las marejadas generadas por Lowell se propagan hacia el norte y afectarán a algunas partes de las islas hawaianas en los próximos días", declaró el NHC, lo que podría provocar condiciones peligrosas cerca de las costas.

En 2015, cuando hubo otro Niño particularmente fuerte, se presentó una sucesión de cuatro ciclones.

El fenómeno de este año tiene un 69% de probabilidades de convertirse en el más intenso jamás registrado, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Fenómeno El Niño

El Niño ocurre cada dos a siete años cuando los vientos alisios, corrientes que van de este a oeste y que normalmente retienen las aguas cálidas en el Pacífico occidental, se debilitan temporalmente. Esto hace que esas aguas asciendan a la superficie y se desplacen hacia el este.

Cuando las temperaturas se mantienen por encima de lo normal durante varios meses, se generan más tormentas en la región, lo que repercute en toda la atmósfera del planeta.

Como consecuencia, el clima se vuelve más cálido y seco en algunos lugares, y más húmedo en otros.

Científicos están de acuerdo en que el cambio climático amplifica sus efectos. Sin embargo, no hay consenso respecto a si fortalece a El Niño en sí mismo, aunque ha emergido evidencia en ese sentido.