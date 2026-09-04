Desmantelan represa irregular en el río Yabija y restablecen el curso del agua

Demolición de represa irregular en río Yabija responde a sentencia judicial del Juzgado de Duarte ( SUMINISTRADA POR MEDIO AMBIENTE )

El Ministerio de Medio Ambiente informó este viernes que fue desmantelada una represa irregular construida en el río Yabija, en la provincia Duarte, y que se restableció el libre curso del afluente.

Mediante un comunicado, la entidad sostuvo que la acción fue realizada en cumplimiento de una sentencia dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, que ordenó la demolición y el retiro de las estructuras construidas en el cauce.

Agregó que la intervención fue ejecutada por el Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y en coordinación con la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

Las autoridades indicaron que la sentencia 136-2023-SSEN-00010 es "resultado de un proceso impulsado por la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales".

De acuerdo con el Ministerio, la documentación judicial establece que las obras fueron levantadas sin autorización ambiental, dentro del cauce y de su franja de protección, y que los trabajos continuaron pese a una orden de paralización.

La decisión dispuso el retiro de la compuerta y la demolición de las estructuras construidas en el río y dentro de la franja de 30 metros.

"Este operativo refleja la etapa de ejecución que impulsamos a partir del Decreto 615-26. Proteger el medioambiente es proteger el agua, la seguridad de las comunidades y el patrimonio común. Cuando una estructura altera ilegalmente un río, el Estado debe actuar, hacer cumplir la ley y recuperar el espacio afectado", afirmó el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez.

Decreto

El Decreto 615-26 elevó a prioridad estratégica para la seguridad nacional la protección de los recursos naturales y de las infraestructuras ecológicas estratégicas del país, al fortalecer la coordinación, la prevención, la investigación y la respuesta del Estado frente a las amenazas ambientales.