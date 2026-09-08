Antes del próximo huracán: Cruz Roja define en RD cómo responder más rápido en el Caribe

Representantes de sociedades de la Cruz Roja de varios países. ( CEDIDA POR LA CRUZ ROJA. )

Representantes de sociedades de la Cruz Roja de varios países se reúnen en Santo Domingo para analizar estrategias y acciones que permitan fortalecer la respuesta humanitaria ante huracanes, sismos, brotes, desastres relacionados con el clima, desplazamientos forzados y otras situaciones que afectan el acceso de las comunidades a servicios esenciales.

El encuentro, que comenzó este martes y se extenderá hasta el jueves, es auspiciado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) y reúne al cluster humanitario del Caribe, integrado por las sociedades de la Cruz Roja Cubana, Haitiana y Dominicana.

En la reunión participan, además, representantes de las sociedades nacionales de Alemania, Estados Unidos, España, Italia y Francia, así como del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Durante la jornada, los participantes analizan las condiciones que enfrentan las comunidades vulnerables de la región y buscan definir estrategias y programas anticipatorios que permitan actuar antes de que ocurran los desastres y acompañar a las poblaciones afectadas.

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Al dar la bienvenida a los delegados, el presidente de la Cruz Roja Dominicana, Miguel Sanz Flores, agradeció su presencia en el país y expresó su confianza en que las discusiones contribuyan a definir planes y programas para apoyar a las comunidades expuestas a los efectos del cambio climático y a las dificultades vinculadas con el manejo de los recursos naturales.

Un panorama humanitario cada vez más complejo

El discurso central estuvo a cargo de Loyce Pace, directora regional de la IFRC para América, quien reconoció las dificultades que enfrentan las sociedades nacionales y advirtió que ninguna debería afrontar estos desafíos por sí sola.

Pace señaló que el bienestar de las comunidades está amenazado por los desastres relacionados con el clima y por dinámicas geopolíticas que afectan el acceso digno a servicios esenciales y han transformado el panorama humanitario y de la cooperación internacional.

Al referirse a la situación de Cuba, destacó que el personal y los voluntarios de la Cruz Roja Cubana enfrentan escenarios marcados por la incertidumbre, la escasez y restricciones crecientes.

Sobre Haití, lamentó las condiciones hostiles e inciertas en las que opera la Cruz Roja Haitiana, las cuales, según explicó, representan desafíos para la respuesta, la preparación y la gestión.

Mientras que de la Cruz Roja Dominicana destacó su capacidad de acción local, participación comunitaria y resiliencia climática.

La directora regional resaltó que la capacidad de las sociedades nacionales para responder en condiciones adversas ha sido posible gracias al acompañamiento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con el respaldo del CICR y de sociedades nacionales como las de Alemania, Estados Unidos, España, Italia y Francia.

Explicó que ese apoyo técnico, diplomático y financiero permite desarrollar acciones concretas, desde abrir un centro de salud y capacitar voluntarios hasta llegar oportunamente a una comunidad antes de que un huracán toque tierra.

Pace insistió en que el trabajo articulado resulta cada vez más necesario y llamó a fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos, el empoderamiento local y la participación de los voluntarios y voluntarias en la toma de decisiones.

También subrayó la importancia de cuidar a quienes integran los equipos de respuesta y garantizar que sus voces sean escuchadas.

La reunión del cluster humanitario del Caribe se desarrolla en la sede nacional de la Cruz Roja Dominicana y concluirá este jueves.