Michael Laurier: "El mundo piensa que los plásticos son malos"

La gestión del plástico entra en una nueva etapa en República Dominicana con los cambios introducidos al marco legal que regula los residuos sólidos. La Ley 36-26, promulgada en julio de este año, establece nuevas restricciones para los productos plásticos de un solo uso y exige que se certifique biodegradables a determinados artículos.

A partir del 15 de diciembre, los comercios tampoco podrán entregar fundas plásticas de manera gratuita, como parte de las medidas dirigidas a reducir su consumo.

En este contexto, una de las alternativas que plantea la industria consiste en desarrollar tecnologías que permitan que los plásticos, al finalizar su vida útil, puedan degradarse y regresar al medioambiente sin generar residuos persistentes. Symphony —empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y que desarrolla tecnología para la biodegradación de plásticos— sostiene que su sistema permite que estos materiales se transformen en agua y biomasa.

Michael Laurier, presidente de Symphony, aborda para Diario Libre los retos que plantea la transición hacia plásticos biodegradables, los mecanismos para certificar su efectividad y el papel que puede desempeñar esta tecnología ante las nuevas exigencias que entrarán en vigor en el país.

¿Cuál es la mayor equivocación sobre el plástico?

El mundo piensa que los plásticos son malos, y no lo son. Son un subproducto de la refinación del petróleo. La fracción que se utiliza representa entre el 3 % y el 5 % de un barril de petróleo.

Tomamos ese producto, que en la década de 1930 se quemaba y se desperdiciaba. Lo convertimos en nafta y luego en polímeros. Luego, con los años, ese plástico evolucionó.

Se gastaron miles de millones de dólares en mejorar su rendimiento. Hoy podemos fabricar productos más delgados de lo que podíamos hacerlo hace 20 o 30 años.

¿Qué tanto impacto tiene ese material?

Posee menores emisiones de CO2 en comparación con el papel, los productos llamados compostables, el algodón o los tejidos. Sin embargo, se anima a la gente a no utilizarlo, ya sea no utilizando nada o usando un material alternativo.

La presencia de plásticos en el medio ambiente se debe a que son muy ligeros. Pueden estar en la parte trasera de un camión, pueden estar en un barco. El viento los mueve. Puede deberse a descuido y se culpa a la industria porque fabrica un producto muy bueno.

En la República Dominicana se aprobó la ley de residuos sólidos. ¿Qué opina al respecto?

Eso es algo positivo porque el Gobierno aquí, a diferencia de muchos otros alrededor del mundo, no prohíbe los plásticos; en realidad dice: ´hagamos que sean biodegradables´.

Por lo tanto, si tienes productos fabricados según las especificaciones correctas, existen normas internacionales que deben seguirse. Nosotros seguimos una norma estadounidense, que es la única norma que mide la evaluación de vida en el medioambiente abierto.

Y países como México, Arabia Saudita e incluso Gran Bretaña crean sus propias normas según sus condiciones para reproducir lo que es razonable probar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/030926--michael-laurier-symphony--003-98004c2e.jpg Michael Laurier, presidente de Symphony. (DIARIO LIBRE/ ADRIANA SUELS)

¿Qué debería hacer el país para implementar, con éxito, esta ley?

La República Dominicana está por delante de todos los países del Caribe e incluso de Estados Unidos. Reconocen que la respuesta es mejorar [el plástico] para que deje de ser una molestia.

Vemos esto como el potencial para crear un centro en esta región que incremente la fabricación de plásticos biodegradables. Siguiendo el ejemplo que establecieron sus legisladores, añadiría que el beneficio del plástico no se trata solamente de qué tan bueno es. Se trata de entender lo que realmente puede hacer.

¿Qué hace sostenible al plástico?

Estás tomando un subproducto de la refinación del petróleo. Y mientras sigas volando aviones y utilizando petróleo, es un subproducto de entre el 3 y el 5 % que antes se desperdiciaba. Así que estás tomando un producto de desecho. Estás reciclando residuos.

La cantidad de energía que utilizamos para fabricar plástico es la menor en términos del uso de energía de cualquier producto en este planeta. Por ejemplo, el algodón tiene el peor impacto ambiental de cualquier producto en este planeta.

Algunas personas argumentan que este tipo de tecnología fomenta el consumo de plásticos de un solo uso. ¿Qué les diría a esos críticos?

Definir "de un solo uso" es muy interesante.

En Irlanda, fuimos de los primeros, hace 20 años, en poner un impuesto a las bolsas de compras y los titulares de las noticias decían: ´¿No lo hicimos bien? El consumo de bolsas de compras acaba de caer un 90 %´.

La parte de la noticia que no siguió fue que la venta de bolsas para basura aumentó un 400 %. Ahora, hay ciertos productos de un solo uso y deben permanecer como productos de un solo uso por razones de higiene.

¿Se pueden eliminar del todo?

Hay cierta cantidad de plásticos de un solo uso que podrían eliminarse o intercambiarse, pero no muchos. Las películas agrícolas de un solo uso son muy importantes para lograr cultivos de calidad protegidos de los insectos; incluso para eso existe el uso único.

¿Qué opina sobre el reciclaje?

Todo el mundo dice: ´Recicla, recicla, recicla´. Pero lo que la gente no sabe es que solo puedes reciclar una vez.

Por ejemplo, tomo una bolsa reciclada y la reciclo nuevamente. Se vuelve increíblemente difícil reciclar otra vez porque pierde todas sus propiedades dinámicas y se vuelve muy frágil. Así que la única manera de seguir reciclando es introducir cada vez más material nuevo para poder reciclarla.

Eso hace que el proceso de biodegradación sea aún más importante. Tienes eso como una póliza de seguro mientras intentas reciclar. Creo que es importante que, en materia de reciclaje, sepamos que existen límites para reciclar.

Leer más Jóvenes biotecnólogos dominicanos transforman caña y melaza en un plástico biodegradable