Arboreto de Cayo Levantado recibe reconocimiento internacional

La isla recibió la acreditación Nivel I de ArbNet, la primera otorgada a un arboreto en República Dominicana. ( CEDIDA POR GRUPO PIÑERO )

El arboreto de Cayo Levantado, en la bahía de Samaná, fue acreditado oficialmente en el Nivel I por el programa internacional ArbNet y The Morton Arboretum, convirtiéndose en el primero de República Dominicana en recibir este reconocimiento, informaron Cayo Levantado Resort y la Fundación Eco-Bahía.

Un arboreto es un jardín botánico concebido como un santuario vivo de árboles leñosos, creado para educar a las personas sobre la importancia de la flora.

La acreditación incorpora al arboreto a una red internacional de espacios dedicados a la conservación, educación y protección de árboles y otras especies vegetales, señala un comunicado.

En Cayo Levantado han sido identificadas y resguardadas 308 especies de plantas, como resultado de una alianza científica entre la Fundación Eco-Bahia y el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso.

Entre las especies protegidas se encuentran plantas nativas y amenazadas, incluido el guayacán, citado entre las especies en peligro de extinción presentes en la isla.

Los senderos del lugar también cuentan con códigos QR que permiten a los visitantes obtener información sobre la vegetación y conocer parte de la diversidad de plantas presente en Cayo Levantado.

Alex Matas, director en el país de la Fundación Eco-Bahia, señaló que la acreditación reconoce varios años de trabajo científico enfocado en la protección del patrimonio natural de Samaná.

"Haber obtenido esta acreditación internacional de ArbNet nos llena de orgullo porque respalda años de trabajo científico dedicados a proteger el patrimonio natural de Samaná", expresó.

Matas indicó que el arboreto tiene además una función educativa y busca promover entre las comunidades y los visitantes una mayor valoración de la flora endémica y de las especies amenazadas de la región.

María Lamarche, gerente general de Cayo Levantado Resort, afirmó que la creación del arboreto forma parte del modelo de conservación aplicado en la isla.

Planes futuros

"Convertir nuestra isla en el hogar del primer arboreto acreditado de la República Dominicana demuestra que es posible ofrecer una estancia de alto nivel mientras cuidamos activamente la biodiversidad", sostuvo.

La acreditación obtenida corresponde al Nivel I de ArbNet. La Fundación Eco-Bahia y Cayo Levantado Resort informaron que trabajan en la expansión del arboreto con el objetivo de incrementar la cantidad de especies protegidas y avanzar dentro de la red internacional.