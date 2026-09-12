Ríos de La Vega pierden caudal y reducen el agua disponible para los acueductos

Los principales ríos y fuentes que abastecen los acueductos de La Vega registran una marcada reducción de sus caudales debido a la escasez de lluvias, una situación que ha disminuido la cantidad de agua disponible para potabilización y obligado a racionalizar el servicio en diferentes sectores.

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega (Coraavega) informó que el sistema, que normalmente maneja unos 19 millones de galones de agua cada 24 horas, actualmente trabaja con entre 8 y 10 millones, y algunos días la producción desciende hasta unos 8 millones.

La dimensión del problema puede observarse directamente en las fuentes de captación.

En Jarabacoa, el arroyo Las Guazas, utilizado para abastecer el acueducto de esa localidad, presenta actualmente un caudal mínimo y amplias zonas de su cauce permanecen sin agua.

Durante una presentación realizada por la institución, el director general de Coraavega, Omar Beato, mostró imágenes tomadas recientemente en distintos puntos de la provincia para explicar la situación de las fuentes de abastecimiento.

Entre ellas se encontraba la zona de la presa de Rincón, donde el nivel del agua se encuentra considerablemente por debajo de los puntos habituales de referencia, así como la obra de toma ubicada en el río Camú.

En este último punto, las imágenes muestran una reducción significativa del caudal en el área donde Coraavega capta el agua que posteriormente conduce a su sistema de tratamiento.

Beato explicó que actualmente a la planta están llegando aproximadamente 550 a 600 litros de agua por segundo, frente a los 1,000 litros por segundo que recibe normalmente.

"Estamos hablando de una tercera parte de lo que debe llegar a nuestra planta de tratamiento", explicó al describir la disponibilidad actual del recurso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/omar-beator-director-general-de-coraavega-2-67597a46.jpeg Omar Beato explica el estado de los ríos de La Vega. (CEDIDAS POR CORAAVEGA)

Menos agua, más horas para llenar los tanques

La reducción del caudal también ha modificado el funcionamiento de los tanques de almacenamiento del sistema de La Vega.

Según explicó Beato, en condiciones normales un tanque puede llenarse en aproximadamente cuatro horas.

Con la disponibilidad actual, el proceso requiere muchas más horas, lo que limita la capacidad de mantener una distribución continua.

La institución ha tenido que alternar el llenado y la apertura de los tanques para aprovechar el agua disponible y mantener el suministro a los diferentes sectores.

La reducción de la producción también afecta especialmente a las zonas ubicadas en las partes altas de la ciudad, donde el agua necesita suficiente presión para desplazarse por el sistema de distribución.

Roberto Hernández, director de Operaciones de Coraavega, explicó que actualmente la institución realiza operativos específicos para intentar abastecer esas áreas.

Indicó que la distribución hacia la parte alta se realiza principalmente los lunes y jueves, mientras el personal operativo trabaja durante la noche con las válvulas para modificar los circuitos y procurar que el agua llegue a los sectores ubicados a mayor altura.

Entre las zonas mencionadas figuran Palmarito, Ciudad Universitaria, Las Arboledas, Los Robles y sectores próximos al río Camú.

Hernández explicó que, debido a la baja presión existente, en ocasiones el agua no logra alcanzar algunos puntos pese a las maniobras realizadas por el personal de operaciones.

La sequía alcanza las fuentes de abastecimiento

Beato señaló que la provincia atraviesa desde mayo por un período de sequía que ha reducido progresivamente la disponibilidad de agua en los ríos y embalses.

El funcionario relacionó las condiciones actuales con los efectos del fenómeno El Niño, un patrón climático asociado al calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico ecuatorial que puede alterar los patrones de lluvia y temperatura en diferentes regiones.

La situación ocurre además en un contexto de vigilancia internacional sobre la evolución de El Niño.

El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó en septiembre de 2026 que el fenómeno se está fortaleciendo y que existe una alta probabilidad de que continúe durante el otoño y el invierno de 2026-2027.

Para el sistema de agua potable de La Vega, la falta de lluvias tiene una consecuencia directa: menor caudal en los ríos, menor entrada de agua a las obras de captación y una reducción de la cantidad que puede ser llevada a las plantas de tratamiento.

Coraavega explicó que su función consiste en captar el agua disponible en las fuentes naturales, conducirla hasta las plantas, someterla al proceso de potabilización, almacenarla y posteriormente distribuirla a la población.

El problema actual se encuentra precisamente en el primer punto de ese proceso: la cantidad de agua disponible en las fuentes ha disminuido de manera considerable.

De 19 millones a entre 8 y 10 millones de galones

Los números reflejan la magnitud de la reducción.

De los aproximadamente 19 millones de galones que normalmente maneja el sistema cada 24 horas, actualmente se producen alrededor de 10 millones y en algunos días la cifra baja hasta los 8 millones.

Esto de acuerdo a las explicaciones representa una disponibilidad que puede situarse por debajo de la mitad del volumen habitual, mientras los ríos y embalses continúan dependiendo de nuevas precipitaciones para recuperar sus niveles.

El ingeniero Junior Torres, presidente del Consejo de Directores de Coraavega, estuvo presente durante la presentación en la que fueron expuestas las condiciones de las fuentes y las medidas adoptadas para enfrentar la reducción del agua disponible.

Mientras persista la disminución de los caudales, la corporación mantiene la distribución mediante horarios y operativos especiales, procurando administrar el volumen disponible entre los distintos sectores de la provincia.