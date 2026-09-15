Nuevo incendio forestal afecta la Sierra de Bahoruco y amenaza zona del Hoyo de Pelempito

Columna de humo por el incendio en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco vista desde Cabo Rojo, Pedernales, la tarde del lunes 14 de septiembre. ( DIARIO LIBRE/MARVIN DEL CID )

Un nuevo incendio forestal afecta desde este lunes el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, esta vez en las inmediaciones del camino que conduce hacia el Hoyo de Pelempito, en la provincia Pedernales.

El fuego se desarrolla en una zona de denso bosque de pinos y, de acuerdo con un análisis de las detecciones de calor registradas por la plataforma FIRMS (Fire Information for Resource Management System), de la NASA, el polígono asociado a la actividad del incendio supera ya los siete kilómetros cuadrados.

La cifra es preliminar y no significa necesariamente que la totalidad de esa superficie haya sido consumida por las llamas, ya que FIRMS identifica anomalías térmicas mediante sensores instalados en satélites. La extensión definitiva del área quemada deberá establecerse posteriormente mediante evaluaciones de campo e imágenes satelitales.

De acuerdo con el viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Batista, personal del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentra en la zona desde la noche del lunes.

Batista informó que durante este martes serán desplegados bomberos forestales por tierra y aire para combatir el incendio.

Próximo al Hoyo de Pelempito

La ubicación del incendio genera especial preocupación por su proximidad a la vía que conduce al Hoyo de Pelempito y por el tipo de vegetación que está siendo afectada.

El fuego avanza sobre un bosque denso de pinos y, dependiendo de su evolución y de factores como la dirección y velocidad del viento, podría comprometer el área donde se encuentran el centro de visitantes y el mirador del Hoyo de Pelempito.

El Hoyo de Pelempito es una de las formaciones geomorfológicas más singulares de la Sierra de Bahoruco. Se trata de una gran depresión de origen kárstico enclavada en el macizo montañoso y rodeada por extensos bosques.

La Sierra de Bahoruco constituye, además, uno de los principales centros de biodiversidad y endemismo de la isla La Española y forma parte de la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo.

Otro incendio después de los grandes fuegos de junio y julio

El nuevo evento ocurre apenas poco más de dos meses después de que dos grandes incendios forestales afectaran extensas áreas del Parque Nacional Sierra de Bahoruco.

Entre el 20 de junio y los primeros días de julio, dos incendios distintos impactaron aproximadamente 86.5 kilómetros cuadrados, equivalentes a cerca del 8 % de la superficie total del parque.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/whatsapp-image-2026-09-15-at-114707-am-bfb8f0c6.jpeg Los puntos rojos son las áreas más afectadas por el incendio. (TOMADA DEL SISTEMA FIRMS DE LA NASA)

El primero, iniciado en el sector El Codo, fue el de mayor magnitud. Las evaluaciones oficiales establecieron posteriormente una superficie afectada de alrededor de 76 kilómetros cuadrados. El incendio permaneció activo durante varios días y movilizó a más de un centenar de bomberos forestales, además de recursos de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

Durante aquel evento, uno de los frentes avanzó precisamente en dirección hacia Pelempito, lo que obligó a concentrar parte de las operaciones en impedir su propagación hacia esa zona.

Pocos días después de controlado ese incendio se produjo un segundo fuego, que afectó aproximadamente 10.5 kilómetros cuadrados de bosque de pinos. Las autoridades determinaron posteriormente que ese segundo evento se originó por una descarga eléctrica atmosférica.

Una parte de la superficie alcanzada por las llamas se encontraba en proceso de regeneración después de incendios ocurridos a partir de 2017.

Los incendios de junio y julio dejaron así alrededor de 86.5 kilómetros cuadrados impactados en apenas dos semanas, una superficie cercana a la del Distrito Nacional.

Una zona castigada recurrentemente por el fuego

Los eventos de este año se suman a una sucesión de incendios registrados en Sierra de Bahoruco durante la última década. Entre 2017 y 2021 se produjeron fuegos de gran magnitud en sectores como Aceitillar y Las Abejas, mientras que a finales de 2021 y principios de 2022 otros tres incendios afectaron alrededor de 15 kilómetros cuadrados cerca de Los Arroyos, en la zona fronteriza.

La recurrencia del fuego representa un problema adicional para la recuperación del bosque. Aunque el pino criollo (Pinus occidentalis) posee capacidad de regeneración natural después de los incendios, estudios realizados en Sierra de Bahoruco han documentado que cuando el fuego vuelve a afectar una zona antes de que los árboles jóvenes alcancen suficiente desarrollo, esa recuperación puede interrumpirse.

Esta situación ya pudo observarse después de los incendios de junio y julio, cuando áreas con pinos jóvenes que se habían regenerado tras fuegos anteriores volvieron a ser alcanzadas por las llamas.

El incendio que permanece activo este martes añade así un nuevo episodio a una temporada particularmente intensa para los bosques dominicanos. Solo durante junio y julio de 2026 se registraron 109 incendios forestales en el país, la cifra más alta documentada para esos dos meses en los últimos 30 años.

19 bomberos desplegados

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que 19 bomberos forestales han sido trasladados en helicóptero hacia la zona afectada para reforzar las labores de control del incendio.

La institución señaló que trabaja junto al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y otras entidades, con el envío de personal, equipos y recursos para apoyar las operaciones en el terreno.

Medio Ambiente también difundió una imagen satelital correspondiente a este martes 15 de septiembre, en la que se observan varios focos de calor en el área de Pelempito, en Pedernales.

Los puntos detectados por satélite aparecen concentrados principalmente en una misma zona, aunque también se identifican otros focos aislados. La imagen ubica el área monitoreada en torno a las coordenadas 18.067 de latitud y -71.509 de longitud.

La institución explicó que estos puntos corresponden a focos de calor detectados mediante monitoreo satelital y que el seguimiento forma parte de las labores desplegadas para evaluar la evolución del incendio.

Mientras continúan los trabajos de control, Medio Ambiente mantiene personal especializado en la zona y coordina con otras instituciones el traslado de recursos necesarios para enfrentar el fuego.