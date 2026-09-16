Continúan los trabajos para controlar incendio forestal en la Sierra de Bahoruco

Columna de humo por el incendio en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco vista desde Cabo Rojo, Pedernales, el lunes 14 de septiembre. ( DIARIO LIBRE/ MARVIN DEL CID )

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que los bomberos forestales continúan trabajando para sofocar el incendio registrado en el Hoyo de Pelempito, atractivo natural ubicado en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco.

La institución indicó que, de acuerdo con la evaluación realizada en el área y la proyección del comportamiento del incendio, los equipos de respuesta han establecido cerca de un 25 % de la línea de control, mientras continúan las labores para avanzar en la contención del fuego.

Refuerzan el personal

A través de una nota de prensa, Medio Ambiente indicó que el personal se mantiene preparado para reforzar las operaciones en la zona afectada. Para apoyar las labores de control, se contempla la incorporación de 20 personas del área de Restauración y otras 10 procedentes de Dajabón.

En ese sentido, las autoridades ambientales indicaron que aún queda trabajo por realizar para lograr el control total del incendio y mantienen el seguimiento de su evolución en el área protegida.

Temporada de incendios y parque cerrado

Medio Ambiente señaló que el fuego se produjo durante la temporada de mayor incidencia de incendios forestales en el país, caracterizada por elevadas temperaturas, escasas precipitaciones y una mayor sequedad de la vegetación.

Según la institución, estos factores incrementan la vulnerabilidad de los ecosistemas y favorecen la propagación de las llamas.

A través de su cuenta de Instagram la institución indicó por seguridad de los visitantes y de los equipos que trabajan en el terreno, las visitas al Parque Nacional Sierra de Bahoruco permanece cerrada temporalmente debido al incendio forestal en la zona de Pelempito.