El Indrhi inicia estudios para presas de Nizaíto en Paraíso

Olmedo Caba Romano, director ejecutivo del Indrhi, quien informó sobre los estudios para la construcción de dos presas en la cuenca del río Nizaíto. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) puso en marcha los estudios y diseños para la construcción de dos presas en la cuenca del río Nizaíto, un proyecto que busca garantizar agua para la producción agrícola, el consumo humano y el desarrollo turístico que experimenta el Sur, especialmente en Pedernales.

El director ejecutivo del Indrhi, Olmedo Caba Romano, informó que los estudios permitirán obtener los datos técnicos necesarios para posteriormente licitar la construcción de las obras. Explicó que el proyecto responde a la creciente demanda de agua en Barahona y Pedernales.

De acuerdo con las informaciones ofrecidas durante una presentación realizada en el Ayuntamiento de Paraíso, actualmente unas 3,800 hectáreas se encuentran bajo riego en la zona, mientras que el proyecto tendría potencial para garantizar el suministro a unas 5,000 hectáreas.

Caba Romano destacó que la iniciativa también resulta estratégica para garantizar la disponibilidad de agua frente al crecimiento turístico de Cabo Rojo y otras zonas de Pedernales, donde el Gobierno desarrolla importantes proyectos de infraestructura.

El proyecto contempla de manera preliminar la construcción de dos presas en cascada: La Cuevita, con unos 38.5 metros de altura, y Villa Nizaíto, de aproximadamente 30 metros. Ambas alcanzarían una capacidad conjunta estimada de 6.5 millones de metros cúbicos (m³) de agua.

Además, los estudios incluyen una pequeña central hidroeléctrica con capacidad aproximada de dos megavatios, así como dos lagunas de almacenamiento que permitirían disponer de unos 100,000 metros cúbicos adicionales de agua.

Entre los principales beneficios proyectados figuran el suministro de agua potable para Paraíso, Enriquillo y Oviedo, el fortalecimiento de la producción agrícola, el control de inundaciones y arrastres, la generación de energía y el respaldo al desarrollo turístico de la región.

Canal Nizaíto

Paralelamente, el Indrhi ejecuta la rehabilitación de más de 50 kilómetros del canal Nizaíto, con una inversión aproximada de RD$450 millones. Según Caba Romano, más de 25 kilómetros ya han sido intervenidos y los trabajos presentan un avance superior al 50 %.

El funcionario explicó que la rehabilitación del canal permitirá conducir el agua hacia diferentes zonas agrícolas y avanzar en el abastecimiento hacia Pedernales.

Los estudios técnicos de las presas abarcarán hidrología, hidrogeología, topografía, geología, geotecnia, impacto ambiental, viabilidad económica, presupuestos y dimensionamiento definitivo de las estructuras.

El ingeniero Héctor Matos, especialista en gestión de riesgos del Indrhi, explicó que estas investigaciones determinarán con precisión la disponibilidad de agua y las características finales de las obras antes de iniciar el proceso de contratación para su construcción.

Caba Romano indicó que el Gobierno espera avanzar con los diseños para posteriormente someter el proyecto al proceso de licitación correspondiente.

En la actividad estuvieron presentes el senador por Barahona, Moisés Ayala; autoridades civiles, representantes del INDRHI, técnicos y autoridades municipales de Paraíso, Enriquillo, Oviedo y distritos municipales de la zona.