Incendios forestales afectan más de 150 kilómetros cuadrados de áreas protegidas, dice Observatorio

Fuego forestal en un bosque de pinos. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Más de 150 kilómetros cuadrados de superficie forestal han sido afectados o alcanzados por incendios durante la actual temporada, según estimaciones del Observatorio de Áreas Protegidas, entidad que alertó sobre una "emergencia ambiental" debido a la frecuencia y recurrencia de los fuegos en zonas protegidas del país.

La alerta se produce mientras un nuevo incendio afecta el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, próximo al Hoyo de Pelempito, donde las llamas alcanzan una zona de bosque denso de pino criollo dentro de la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo.

El Observatorio indicó que entre el 20 de junio y los primeros días de julio dos grandes incendios afectaron más de 100 kilómetros cuadrados en la Sierra de Bahoruco.

A esto se suman afectaciones superiores a 50 kilómetros cuadrados en Valle Nuevo y más de 30 kilómetros cuadrados asociados a al menos tres incendios registrados en las últimas semanas.

También figuran entre las áreas afectadas el Parque Nacional Jaragua y La Humeadora.

La entidad advirtió que las cifras deben ser sometidas a una delimitación técnica para establecer la superficie realmente quemada y evitar contabilizar dos veces terrenos afectados por incendios recurrentes.

Investigación del origen de los incendios

El Observatorio señaló que predominan los incendios de origen humano, ya sea por acciones deliberadas o por negligencia. Ante esto, reclamó investigaciones que permitan determinar las causas y establecer responsabilidades en cada caso.

La entidad pidió verificar posibles vínculos con actividades agrícolas, ganaderas y de cacería ilegales dentro de áreas protegidas, así como con operaciones de tráfico ilícito de personas en zonas montañosas.

"Estamos ante una temporada despiadada contra nuestros bosques", expresó el Observatorio en un documento, al advertir que la repetición de los incendios puede comprometer la regeneración de los bosques, afectar especies endémicas, degradar los suelos y poner en riesgo fuentes de agua.

El organismo explicó que cuando el fuego vuelve a una zona antes de que los pinos jóvenes alcancen la madurez reproductiva, disminuye la posibilidad de que el bosque pueda regenerarse de manera natural.

Mediante un comunicado de prensa, el Observatorio reconoció el trabajo de bomberos forestales , guardaparques, brigadistas , comunitarios y organismos de apoyo que participan en el combate de los incendios, pero sostuvo que sus esfuerzos deben estar acompañados de mayores recursos para prevención, vigilancia y respuesta temprana.

Medidas que propone

Entre las medidas que propone figuran reforzar el monitoreo satelital y el patrullaje terrestre, mejorar la coordinación con las comunidades y aumentar los recursos disponibles en las zonas con mayor recurrencia de incendios.

También plantea evaluar técnicamente los daños sobre los suelos, el agua y la biodiversidad, especialmente en los bosques que han sido afectados en varias ocasiones.

La entidad pidió, además, reforzar los controles sobre las quemas agrícolas y ganaderas durante los períodos críticos y hacer cumplir las restricciones aplicables dentro de las áreas protegidas.

El Observatorio sostuvo que los incendios no deben ser tratados como hechos aislados, debido a que la pérdida o degradación de los bosques afecta la regulación del agua, la biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas para enfrentar eventos climáticos extremos.