Incendio en Sierra de Bahoruco avanza hasta menos de 200 metros del mirador del Hoyo de Pelempito

Decenas de brigadistas tratan de sofocar las llamas del incendio forestal. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES )

El incendio forestal que desde el lunes afecta el Parque Nacional Sierra de Bahoruco continúa avanzando y ya alcanzó la denominada Caseta 2, a menos de 200 metros del mirador del Hoyo de Pelempito, mientras las detecciones satelitales muestran una expansión considerable del área asociada al fuego.

Un análisis a las detecciones de calor registradas por el sistema FIRMS (Fire Information for Resource Management System), de la NASA, muestra puntos activos acumulados distribuidos dentro de un polígono de aproximadamente 36.12 kilómetros cuadrados.

La cifra representa un aumento considerable respecto a la situación observada el martes, cuando las detecciones se concentraban dentro de un área de poco más de siete kilómetros cuadrados.

Sin embargo, los 36.12 kilómetros cuadrados no deben interpretarse como la superficie efectivamente quemada. FIRMS detecta anomalías térmicas mediante sensores instalados en satélites y el polígono corresponde al área que engloba esas detecciones. La superficie finalmente afectada tendrá que determinarse mediante una delimitación posterior utilizando imágenes satelitales de mayor resolución y verificaciones en terreno.

A las puertas del mirador

La principal preocupación este viernes es la proximidad de las llamas a las instalaciones del Hoyo de Pelempito.

El Ministerio de Medio Ambiente identifica precisamente el Centro de Visitantes y Mirador del Hoyo de Pelempito como uno de los sitios de interés del parque.

El fuego afecta un bosque dominado por pino criollo (Pinus occidentalis) y se desarrolla en un terreno montañoso donde el acceso y las condiciones atmosféricas complican las labores de combate.

El Ministerio de Medio Ambiente informó el miércoles que, según la evaluación realizada en el terreno y las proyecciones sobre el comportamiento del incendio, las brigadas habían conseguido establecer aproximadamente un 25 % de la línea de control.

La institución anunció, además, el refuerzo de las operaciones con 20 personas procedentes de Restauración y otras 10 de Dajabón, y reconoció que todavía quedaba trabajo por realizar para conseguir el control total del incendio. Como medida de seguridad, las visitas al Parque Nacional Sierra de Bahoruco fueron suspendidas temporalmente.

Reportes desde Pedernales señalan que más de 160 bomberos forestales y guardaparques se encuentran involucrados en las operaciones, con personal procedente de varias provincias y apoyo del Ejército. Las condiciones han sido particularmente difíciles debido a la humareda y al avance del fuego sobre algunas de las trochas utilizadas como cortafuegos.

De siete a más de 36 kilómetros cuadrados en las detecciones

La evolución observada desde el espacio permite dimensionar la velocidad con la que se ha extendido el incendio.

Cuando Diario Libre reportó el fuego el martes, las detecciones de FIRMS estaban contenidas dentro de un polígono superior a siete kilómetros cuadrados. La imagen actualizada correspondiente al 17 de septiembre muestra las detecciones distribuidas dentro de un polígono de 36.12 kilómetros cuadrados.

Esto significa que el área delimitada alrededor de las anomalías térmicas es ahora unas cinco veces mayor que la observada al inicio del seguimiento. No significa, sin embargo, que toda esa superficie haya sido consumida por las llamas.

La expansión adquiere mayor relevancia porque el incendio se encuentra ahora prácticamente sobre las instalaciones del Hoyo de Pelempito, cuya posible afectación ya había sido advertida desde los primeros días debido a la dirección que seguía uno de los frentes.

Una Sierra de Bahoruco castigada por el fuego

El incendio ocurre en medio de una temporada particularmente severa para las áreas protegidas dominicanas.

El Observatorio de Áreas Protegidas estimó esta semana que más de 150 kilómetros cuadrados de superficie forestal han sido afectados o alcanzados por incendios durante la actual temporada y calificó la situación como una "emergencia ambiental".

La entidad advirtió, no obstante, que las cifras deben ser sometidas a una delimitación técnica para establecer la superficie realmente quemada y evitar duplicidades en lugares afectados repetidamente.

Sierra de Bahoruco ha sido uno de los territorios más castigados.

Entre el 20 de junio y principios de julio, dos grandes incendios afectaron extensas áreas del parque. Las evaluaciones reportadas entonces establecieron aproximadamente 76 kilómetros cuadrados para el primero y otros 10.5 kilómetros cuadrados para el segundo. Uno de aquellos frentes también avanzó hacia Pelempito.

La recurrencia constituye un problema adicional para el bosque de pino criollo. Aunque la especie posee mecanismos naturales de regeneración después del fuego, incendios demasiado frecuentes pueden volver a quemar las áreas antes de que los árboles jóvenes alcancen la madurez necesaria para producir semillas y sostener un nuevo ciclo de recuperación.

El nuevo incendio se produce precisamente cuando parte de Sierra de Bahoruco todavía se recupera de fuegos anteriores y mientras otras áreas protegidas del país, entre ellas Valle Nuevo, Jaragua y La Humeadora, también han registrado incendios durante la actual temporada.

Medio Ambiente avanza en su control El Ministerio de Medio Ambiente informó que avanzan en las labores para contener el incendio y evitar que se extienda hacia otras áreas. A través de un comunicado de prensa, la entidad informó que, las imágenes satelitales correspondientes a la madrugada de este viernes muestran que la actividad térmica se concentra próxima al límite del bosque húmedo, una zona que representa una barrera natural para la propagación del fuego hacia el sur. Por ello, indicó que los equipos trabajan en completar una de las líneas de defensa pendientes, al tiempo que mantienen las labores de liquidación y vigilancia en los sectores donde ya se ha intervenido. De manera paralela, la entidad señaló que mantienen preparado un contrafuego, cuya ejecución dependerá de las condiciones que se registren en la zona, principalmente el comportamiento del viento, los niveles de humedad y la seguridad de los equipos desplegados.