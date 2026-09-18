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incendio forestal Sierra de Bahoruco
incendio forestal Sierra de Bahoruco

Lluvias ayudaron a controlar incendio forestal en Pelempito y Aceitillar

Más de 200 personas participan en las labores; las lluvias de la madrugada ayudaron a contener las llamas

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    Lluvias ayudaron a controlar incendio forestal en Pelempito y Aceitillar
    El incendio forestal que afecta áreas de Pelempito y Aceitillar. (FOTOS CEDIDAS POR MEDIO AMBIENTE PEDERNALES.)

    El incendio forestal que afecta áreas de Pelempito y Aceitillar, en la Sierra de Bahoruco, se encuentra controlado en aproximadamente un 90 %, de acuerdo con estimaciones preliminares ofrecidas este viernes, mientras más de 200 personas continúan desplegadas en las labores de combate y contención.

    La cifra todavía no es definitiva y podría variar conforme avancen las operaciones y las autoridades realicen las evaluaciones técnicas correspondientes.

    La directora provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Altagracia Brea de González, informó que las lluvias registradas durante la madrugada de este viernes contribuyeron significativamente a contener el fuego y facilitaron el trabajo de las brigadas desplegadas en la zona.

    Situación actual

    Los equipos trabajan en diferentes frentes, principalmente en el establecimiento y fortalecimiento de líneas de control para impedir que las llamas alcancen nuevas áreas.

    En las operaciones participan bomberos forestales, técnicos y personal de apoyo procedente de Constanza, San Juan, La Vega, Independencia y Pedernales.

    Entre el personal vinculado a las labores se encuentran Gerónimo Abreu, encargado nacional de Manejo del Fuego; Jimmy Abreu y César Peralta, encargado local de Manejo del Fuego.

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene el seguimiento de la situación. También colaboran el Cuerpo de Bomberos de Pedernales, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la Defensa Civil, autoridades locales y ciudadanos.

    Daños y evaluación

    Pese al avance logrado en la contención, hasta el momento no existe una cifra definitiva sobre la cantidad de tareas o hectáreas afectadas.

    Las autoridades esperan alcanzar un mayor nivel de control para realizar las evaluaciones que permitan determinar con precisión la superficie impactada, por lo que cualquier estimación difundida hasta ahora debe considerarse preliminar.

    El humo generado por el incendio también ha sido observado desde distintos puntos del municipio de Pedernales. Las condiciones y dirección del viento pueden provocar que la humareda se desplace desde la zona del siniestro hacia áreas pobladas.

    Tampoco se ha establecido de manera definitiva la causa del incendio ni la magnitud de los daños provocados en la Sierra de Bahoruco.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.