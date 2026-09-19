Retiran 7,550 libras de residuos de las riberas del río Camú en La Vega

Imagen con los residuos retirados de las riberas del río Camú en La Vega. ( SUMINISTRADA POR CORAAVEGA )

Unas 7,550 libras de residuos sólidos fueron retiradas de las riberas del río Camú (La Vega) durante una jornada de limpieza realizada en los sectores Bayacanes y Guaigüí, donde fueron recogidas 300 fundas de desechos.

La jornada, denominada "La Vega por el Camú", fue organizada por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega (Coraavega), junto al Programa de Modernización del Sector Agua Potable y Saneamiento, con la participación de más de 15 instituciones y organizaciones.

En Bayacanes fueron recolectadas 150 fundas con un peso estimado de 6,000 libras, mientras que en Guaigüí se retiraron otras 150, equivalentes a unas 1,550 libras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-19-at-104104-am-41720ed6.jpeg Imagen de la jornada de limpieza. (SUMINISTRADA POR CORAAVEGA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-19-at-104104-am-1-f762b8c0.jpeg Foto de la jornada de limpieza, suministrada por Coraavega. https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-19-at-104105-am-2228c92d.jpeg Foto suministrada por Coraavega. https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-19-at-104105-am-1-95b0d1f3.jpeg Bolsas con los residuos. (SUMINISTRADA POR CORAAVEGA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-19-at-104105-am-2-4e3bf676.jpeg Imagen de la jornada de limpieza. (SUMINISTRADA POR CORAAVEGA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-19-at-104104-am-2-201b9532.jpeg Una imagen de la jornada de limpieza. (SUMINISTRADA POR CORAAVEGA) ‹ >

El volumen total recolectado representa aproximadamente 3,425 kilogramos de residuos retirados de las márgenes del río Camú, uno de los principales cuerpos de agua de la provincia.

La limpieza se realizó en momentos en que la disponibilidad de agua constituye una preocupación para La Vega. Recientemente, Coraavega informó que los afluentes que abastecen los acueductos de la provincia han reducido considerablemente su caudal.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la institución, La Vega recibía normalmente alrededor de 19 millones de galones de agua por día, pero actualmente la capacidad de captación se encuentra entre 8 y 10 millones de galones diarios.

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La reducción representa una disminución de aproximadamente la mitad del volumen que la provincia recibía en condiciones normales, lo que coloca la protección y conservación de las fuentes hídricas entre los asuntos ambientales de mayor importancia para la zona.

representa una disminución de aproximadamente la mitad del que la provincia recibía en condiciones normales, lo que coloca la de las fuentes hídricas entre los asuntos ambientales de mayor importancia para la zona. En ese contexto, la recolección de residuos en las riberas del Camú también busca reducir la posibilidad de que estos materiales sean arrastrados hacia el cauce durante las lluvias y afecten la calidad del agua.

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