Fuego en la Sierra de Bahoruco afectó unos 18 km², casi una quinta parte del Distrito Nacional

Las llamas consumían parte de la vegetación durante el incendio forestal registrado en áreas de Pelempito y Aceitillar, en la Sierra de Bahoruco. ( FOTOS CEDIDAS POR MEDIO AMBIENTE PEDERNALES. )

Entre 16 y 18 kilómetros cuadrados (km²) de vegetación habrían sido afectados por el incendio forestal que durante casi una semana mantuvo bajo fuego áreas de Pelempito y Aceitillar, en la Sierra de Bahoruco, y que finalmente fue declarado controlado en un 100 % por las autoridades ambientales.

El fuego se inició alrededor de la medianoche del lunes y permaneció activo hasta el domingo 20 de septiembre, según las informaciones disponibles. Las autoridades investigan las circunstancias en que se originó el incendio para determinar sus causas.

La directora provincial de Medio Ambiente en Pedernales, Altagracia Brea de González, informó que, aunque todavía se observan humaredas en algunos puntos, las labores de combate fueron dadas por concluidas y la mayoría de las brigadas desplazadas desde otras provincias regresaron a sus localidades.

"Ya está controlado 100 %. Aún hay humaredas", explicó la funcionaria, quien indicó que personal de la provincia permanece vigilando la zona ante cualquier eventualidad que pudiera provocar una reactivación del fuego.

Según estimaciones preliminares, las llamas alcanzaron una superficie de entre 16 y 18 kilómetros cuadrados, dejando una considerable extensión de bosque afectada. También se reportan daños a especies de la fauna de la zona, entre ellas aves y reptiles. Para ponerlo en perspectiva el alcanza sería de unas 17 veces el tamaño de la Ciudad Colonial de Santo Domingo o una quinta parte del Distrito Nacional.

Operativo desplegado

La magnitud del incendio obligó a desplegar un amplio operativo en una zona de difícil acceso de la Sierra de Bahoruco.

Más de 200 hombres y mujeres fueron movilizados para enfrentar las llamas, entre bomberos forestales, técnicos y personal de apoyo procedente de Constanza, San Juan, La Vega, Independencia y Pedernales.

En las labores participaron Gerónimo Abreu, encargado nacional de Manejo del Fuego; Jimmy Abreu y César Peralta, encargado local de Manejo del Fuego, junto a brigadistas y organismos de respuesta.

También intervinieron el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Cuerpo de Bomberos de Pedernales, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, la Defensa Civil, autoridades locales y ciudadanos.

Con el incendio controlado, las autoridades mantienen la vigilancia sobre los puntos donde persisten humaredas, mientras continúan las investigaciones para establecer las causas del siniestro y precisar la magnitud de los daños ambientales.