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Sismo
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Temblor de magnitud 4.1 se registró las 6:00 a.m. de este domingo

La profundidad fue de diez kilómetros y no se han reportado daños significativos

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    Temblor de magnitud 4.1 se registró las 6:00 a.m. de este domingo
    Imagen que indica los puntos donde tembló la tierra este domingo 27 de septiembre. (CAPTURA DE PANTALLA DE UNA APLICACIÓN DE NOTIFICACIONES DE SISMOS.)

    Un sismo de magnitud 4.1 se registró a las 6:06 de la mañana de este domingo 27 de septiembre en República Dominicana, de acuerdo con los datos  publicados  por plataformas de monitoreo sísmico minutos después del evento.

    • Según el registro preliminar, el movimiento ocurrió exactamente a las 6:06:47 a. m., hora dominicana y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro fue localizado en las coordenadas 18.880 grados norte y 71.010 grados oeste, en la zona sur del territorio dominicano.

    Ubicación y profundidad

    La magnitud y la poca profundidad del evento hacen posible que haya sido perceptible en localidades próximas al epicentro, aunque el registro mostrado no especifica las intensidades reportadas por la población.

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