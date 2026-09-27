Temblor de magnitud 4.1 se registró las 6:00 a.m. de este domingo
La profundidad fue de diez kilómetros y no se han reportado daños significativos
Un sismo de magnitud 4.1 se registró a las 6:06 de la mañana de este domingo 27 de septiembre en República Dominicana, de acuerdo con los datos publicados por plataformas de monitoreo sísmico minutos después del evento.
- Según el registro preliminar, el movimiento ocurrió exactamente a las 6:06:47 a. m., hora dominicana y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro fue localizado en las coordenadas 18.880 grados norte y 71.010 grados oeste, en la zona sur del territorio dominicano.
¿Podría estar relacionado con los terremotos de Venezuela el sismo registrado este viernes en RD?
Ubicación y profundidad
La magnitud y la poca profundidad del evento hacen posible que haya sido perceptible en localidades próximas al epicentro, aunque el registro mostrado no especifica las intensidades reportadas por la población.