Temblores en la República Dominicana: datos importantes que deberías conocer

Imagen del temblor del domingo 27 de este septiembre de 2026. ( TOMADA DEL SISMOLÓGICO DE ESTADOS UNIDOS )

El pasado domingo 27 de septiembre, la República Dominicana experimentó dos fuertes temblores que causaron alarma y preocupación entre la población. El primero fue de magnitud 4.1 y ocurrió exactamente a las 6:06:47 a. m., mientras que el segundo fue más intenso ( 5.6) y ocurrió a las 5:49 de la tarde, causando alarma y pánico en la población.

Este último liberó aproximadamente 32 veces más energía que el primero y provocó que muchas personas que se encontraban en edificios y establecimientos comerciales de Santo Domingo evacuaron sus instalaciones. Momentáneamente también fueron desalojadas las personas que se encontraban en la Feria del Libro, en la Plaza de la Cultura.

Diario Libre se comunicó con el Centro Nacional de Sismología para investigar si esos movimientos telúricos corresponden a procesos normales que no deben alarmar o si, por el contrario, deben de llamar la atención de las autoridades y los ciudadanos por tratarse de una situación de peligro inminente.

¿Cuál es la frecuencia normal de estos fenómenos en el país?

La primera pregunta realizada a los expertos de sismología es cuál es la frecuencia normal de los movimientos sísmicos en el territorio dominicano, es decir, qué cantidad se sismos en un día se pueden considerar "normales" y no deben preocupar a las personas.

La respuesta de la entidad es que lo común es que el país experimentó un aproximado de 15 sismos diarios, solo que la mayoría son muy débiles y la población no los puede sentir.

"Ya si cambiase la frecuencia, vamos a suponer algunos 20 o más, ya eso sí fuese alarmante, ya que estaríamos hablando de una dinámica un poco más frecuente. Lo que sucede es que normalmente, por la localidad y la magnitud, no suelen ser sentidos por la población", dijeron.

En el territorio dominicano siempre hay sismos de magnitud alrededor de 2.5 o 3.1 que la población no siente, pero que están sucediendo a diario. Es decir, que aunque el pasado domingo se hayan sentido solo dos, en realidad se registraron siete y la gente no se enteró.

¿Los sismos del domingo son indicios de que vaya a suceder otro de mayor magnitud próximamente?

Otra de las grandes preocupaciones que muchas personas han manifestado es que, posiblemente, los temblores del domingo sean indicios de que próximamente acontecerá uno de mucho mayor magnitud en el país.

Ante esto, Sismología respondió que la actividad reciente no constituye, por sí sola, un indicio de que vaya a ocurrir un terremoto de mayor magnitud. Sin embargo, reiteró que los terremotos pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que recomienda mantener la preparación y precaución.

"Siempre hemos registrado este tipo de actividades, razón por la cual esto no implica que necesariamente vaya a acontecer un terremoto de gran magnitud próximamente. Ahora, mientras el tiempo pasa, siempre es más probable que pase un sismo de mayor magnitud, dependiendo de la dinámica de placas. En este caso, lo mejor siempre es estar precavidos. No es que vaya a suceder uno mayor, pero puede suceder en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo", alertó.

Zonas de mayor actividad sísmica en el país

Durante la conversación, Sismología explicó que los sismos de mayor magnitud históricamente se han registrado alrededor de la placa Septentrional y la falla Enriquillo-Plantain Garden.

Estas fallas son los dos sistemas tectónicos principales y más peligrosos que cruzan la isla de La Española y determinan el riesgo sísmico en la República Dominicana. Recorren todo el norte del país, desde Montecristi hasta Samaná (unos 228 km en territorio dominicano dentro de una estructura mayor).

¿Realmente "se libera energía" cuando ocurren este tipo de fenómenos?

Ante la idea generalizada de que es "bueno" que ocurran sismos ya que eso supuestamente "libera energía", respondió que eso es parcialmente cierto y que depende de qué manera sucedan los movimientos telúricos.

Dijo que, si los sismos ocurren de manera aislada y con cierta separación temporal, pueden estar asociados a una liberación de energía.

Sin embargo, si comienzan a registrarse varios movimientos en un mismo lugar y en intervalos cada vez más cortos, la situación requiere mayor atención, ya que podría indicar una acumulación de tensión en la zona.

"Si ocurre uno hoy, otro el mes que viene y así, pero si ocurren dos hoy, tres mañana, no es buena noticia", subrayó el Sismológico.

¿Los terremotos pueden ser provocados artificialmente?

Por último, y entrando en el terreno de lo especulativo, se le preguntó si es cierta la teoría de conspiración que circula en Internet de que supuestamente existen tecnologías con la capacidad de ocasionar estos movimientos de las placas tectónicas, lo cual demostraría que, de ser cierto, existen personas que tienen algún tipo de interés y capacidad de que estos desastres sucedan en el mundo.

Sismología respondió que, hasta el momento, desconocen que exista tecnología con ese alcance. De hecho, duda que realmente exista, ya que la energía necesaria para provocar que las placas tectónicas es tan grande que ni siquiera tiene sentido que sea desperdiciada en eso.

"Hasta el momento nosotros no tenemos conocimiento y la idea de eso también es un poco difícil de creer. La energía necesaria para que una placa tan pesada pueda ponerse en movimiento o accionar un sismo de mayor magnitud es tantísima la energía que podría aprovecharse para otra cosa", indicó.

Según una exhaustiva revisión científica publicada en 2018 en la revista Earth-Science Reviews, los seres humanos no pueden crear terremotos de gran magnitud "desde cero".

El trabajo, titulado "Global review of human-induced earthquakes" y liderado por la geofísica Gillian R. Foulger, de la Universidad de Durham (Reino Unido), analiza cientos de casos de sismicidad asociada a actividades humanas —desde embalses y minería hasta inyección de fluidos y pruebas nucleares— y concluye que estas actividades solo pueden disparar o inducir sismos en fallas que ya acumulan tensión tectónica natural.No generan la energía del terremoto propiamente dicha. Enlace del estudio (inglés)

"Los terremotos inducidos liberan principalmente estrés de origen tectónico preexistente. La perturbación humana es, en la mayoría de los casos, un pequeño empujón sobre un sistema que ya estaba cerca del punto de ruptura", explica el estudio.

Crear un terremoto de magnitud 6 o superior inyectando toda la energía necesaria resultaría, según los cálculos de energía sísmica estándar, completamente impracticable con la tecnología actual.

Esta conclusión se refuerza en la base de datos HiQuake (Human-Induced Earthquake Database), la recopilación más completa de casos de sismicidad antropogénica, mantenida por el mismo equipo de investigadores y actualizada de forma continua.

Página que reporta los terremotos inducidos y sus causas

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