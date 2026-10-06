Autoridades trasladan al Zoológico al "narcomono" incautado en las costas de Baní

Mono capuchino incautado por las autoridades. ( FOTO CEDIDA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE )

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó este martes que recibió un mono capuchino de cara blanca que fue incautado durante un operativo contra el narcotráfico realizado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Dijo que el animal (Cebus capucinus) fue trasladado al Parque Zoológico Nacional para recibir atención de especialistas veterinarios, quienes evaluarán su estado de salud, determinarán las medidas necesarias para su recuperación y posterior destino, conforme a los protocolos de fauna silvestre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/narcomono-autoridades-cedida-por-medio-ambiente-65c56282.jpg Autoridades de la DNCD entregaron el mono a funcionarios de Medio Ambiente. (CEDIDA POR MEDIO AMBIENTE)

El ejemplar fue rescatado durante un operativo realizado en el municipio de Baní, provincia Peravia. Según informaciones preliminares, el mono procede de Colombia.

Medidas oficiales

El Ministerio de Medio Ambiente reiteró en una nota de prensa que esas prácticas representan una amenaza para la biodiversidad, pueden vulnerar las disposiciones nacionales e internacionales sobre protección de la fauna y exponen a los animales a condiciones inadecuadas de manejo.

Las autoridades señalaron que la intervención forma parte de las acciones destinadas a combatir el tráfico ilegal de especies silvestres y a preservar la biodiversidad.