El COE pone en alerta amarilla al Gran Santo Domingo y San Cristóbal ante posibles inundaciones

Indomet pronostica lluvias intensas en Santo Domingo y San Cristóbal, elevando la alerta amarilla. ( IMAGEN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE). )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó este jueves a alerta amarilla las provincias Santo Domingo y San Cristóbal, así como el Distrito Nacional, ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de arroyos y cañadas debido a las lluvias asociadas a una activa onda tropical.

La medida fue anunciada mediante un boletín de incremento de alerta emitido a las 5:00 de la mañana de este jueves 8 de octubre, en el que el organismo también mantiene en alerta verde a Monte Plata, San José de Ocoa, Peravia, Azua y Barahona.

Según el comunicado oficial, la decisión responde a las informaciones suministradas por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que advierte sobre condiciones atmosféricas favorables para la ocurrencia de aguaceros muy fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diferentes regiones del país.

"Un ambiente bastante húmedo continúa estimulando el paso de una activa onda tropical, que actualmente se localiza sobre Haití", establece el informe meteorológico citado por el COE.

El organismo explicó que las precipitaciones afectarán principalmente las regiones suroeste, la zona fronteriza, el litoral costero caribeño y la llanura oriental.

Riesgo de inundaciones en el Gran Santo Domingo

El incremento de la alerta en Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Cristóbal responde a la posibilidad de que las lluvias provoquen inundaciones urbanas y aumentos repentinos en los niveles de arroyos y cañadas.

El COE precisó que las alertas fueron dispuestas tomando en consideración tanto las lluvias registradas como las pronosticadas, lo que obliga a mantener las medidas de prevención en las comunidades vulnerables.

La institución recordó que la alerta amarilla significa que la población debe mantenerse atenta y preparada ante posibles impactos de las condiciones meteorológicas.

En tanto, la alerta verde establece la necesidad de permanecer informado y preparado ante cualquier cambio en la situación.

Lluvias podrían extenderse durante el jueves

El Indomet había advertido que las precipitaciones se concentrarían durante la noche del miércoles en Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Azua y Barahona, con aguaceros moderados a fuertes y posibles tormentas eléctricas.

Para este jueves, el organismo prevé que las lluvias también afecten a Pedernales y otras localidades próximas a la costa caribeña.

Durante la tarde, los aguaceros tenderán a concentrarse sobre la cordillera Central, el noroeste y algunas localidades del sureste, según el pronóstico divulgado por el Indomet el miércoles 7 de octubre.

Recomendaciones del COE

Ante las condiciones meteorológicas, el COE exhortó a la población a mantenerse informada a través de los boletines y canales oficiales de la institución.

Asimismo, recomendó a las familias revisar sus medidas de prevención y tener preparado un plan de emergencia ante cualquier eventualidad.

Las autoridades también pidieron no cruzar ríos, arroyos ni zonas vulnerables, especialmente cuando registren crecidas como consecuencia de las precipitaciones.