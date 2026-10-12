El mundo llega a la COP17 sobre biodiversidad con retrasos en sus metas

La deforestación, la contaminación de los océanos y los subsidios a actividades perjudiciales para el medio ambiente son algunos de los temas que dominarán las discusiones. ( AFP )

Cerca de 200 países se reunirán en Armenia con motivo de la COP17 sobre biodiversidad, con el objetivo de evaluar los retrasos acumulados en la lucha contra la destrucción de la naturaleza y relanzar los esfuerzos para cumplir las metas fijadas para 2030.

La deforestación, la contaminación de los océanos y los subsidios a actividades perjudiciales para el medio ambiente son algunos de los temas que dominarán las discusiones previstas en Ereván entre el 19 y el 30 de octubre.

La protección de la biodiversidad mundial registra preocupantes retrasos respecto a los compromisos asumidos por los Estados.

La reunión internacional, que se inaugurará el viernes con una cumbre a la que se espera la asistencia de una decena de jefes de Estado, servirá para evaluar los progresos realizados hasta ahora.

Pero la negociación se desarrollará en un contexto internacional complejo. "No quiero ser ingenua", declaró a la AFP Astrid Schomaker, responsable de biodiversidad de la ONU y secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).

"Es evidente que la geopolítica también interviene en el debate sobre biodiversidad", afirmó, al aludir a los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, así como a las presiones económicas y presupuestarias que afectan a numerosos gobiernos.

Para An Lambrechts, experta en biodiversidad de Greenpeace International, "el resultado más importante que debe salir de Ereván es un cambio de rumbo claro".

"Los gobiernos deben ir más allá de la simple reafirmación de sus promesas y acordar medidas concretas", apuntó.

En el centro del denominado marco global Kunming-Montreal, considerado el equivalente para la biodiversidad al Acuerdo de París sobre el clima, figuran 23 objetivos destinados a frenar la destrucción de la naturaleza que amenaza la vida en el planeta.

El jueves se presentará un primer balance de lo logrado, durante una sesión que incluirá un discurso del secretario general de la ONU, António Guterres, cuando falta menos de un mes para la COP31 sobre el clima en Turquía.

"Demasiado lento"

"¿Vamos en la dirección correcta? Sí, pero a un ritmo demasiado lento", afirmó Schomaker, en declaraciones a la AFP.

A su juicio, los objetivos fijados para 2030 "siguen siendo alcanzables", pero sólo si se aplican "cambios significativos", especialmente en áreas políticamente sensibles como los subsidios y otros incentivos otorgados a sectores como la agricultura y la producción de combustibles fósiles.

La falta de avances podría traducirse en la extinción de especies, tormentas más devastadoras y un aumento de enfermedades de origen genético, advirtió Brian O'Donnell, director de la organización conservacionista Campaign for Nature, durante un encuentro con la prensa.

Según una evaluación provisional, los retrasos obedecen a una falta de alineación entre los objetivos nacionales y los compromisos internacionales, así como a una insuficiente ambición por parte de los Estados.

Dificultades financieras

La cuestión financiera también ocupará un lugar central en las negociaciones.

Uno de los asuntos más sensibles será el futuro del llamado "Fondo Cali", creado en 2025 para redistribuir una pequeña parte de los enormes beneficios obtenidos por empresas de países desarrollados gracias al uso de plantas y animales procedentes de naciones en desarrollo.

El mecanismo aspiraba a movilizar 1.000 millones de dólares anuales, pero desde su lanzamiento apenas ha recaudado 6.000 dólares.

"El comienzo ha sido más lento de lo que esperábamos", reconoció Schomaker, quien consideró que la COP17 deberá examinar "adónde va realmente el dinero".

El martes, 130 empresas publicaron una carta dirigida a los gobiernos en la que los instan a "reformar los incentivos" financieros que siguen destinando demasiado dinero público a actividades que provocan "el agotamiento de los recursos naturales".

Según la ONU, los gobiernos destinan 2,6 billones de dólares anuales a subsidios perjudiciales para el medio ambiente y, por cada dólar invertido en proteger o restaurar la naturaleza, se destinan cerca de 30 dólares a actividades que la degradan.

Para Agnès Hallosserie, directora de biodiversidad del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (Iddri), un avance en este ámbito, junto con un llamado al sector agrícola para que adopte medidas más decididas en materia de biodiversidad, podría bastar para considerar exitosa esta COP17.

Las limitaciones presupuestarias de muchos Estados hacen prever una mayor atención al papel del sector privado en la financiación de la biodiversidad.

"Hay conflictos en todo el mundo, presiones económicas, deuda y muchas demandas concurrentes que acaparan la atención de los gobiernos", señaló Schomaker.