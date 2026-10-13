Soeci denuncia intervención en arroyo de Hoya del Caimito sin autorización ambiental

Tramo del arroyo Hoya del Caimito intervenido en el sector El Embrujo I, en Santiago. ( ANEUDY TAVÁREZ )

La Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci) denunció que la Alcaldía de Santiago ejecuta trabajos para intervenir el arroyo de Hoya del Caimito, en el sector El Embrujo I, sin contar con la autorización del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que solicitó una inspección urgente y la paralización preventiva de las labores.

La organización advirtió sobre los posibles daños ambientales del proyecto, que contempla soterrar un tramo del afluente para construir estacionamientos y un parque infantil.

Según un levantamiento técnico preliminar presentado por Soeci, los trabajos han implicado la tala de aproximadamente 12,800 metros cuadrados de bosque ribereño en un tramo de unos 420 metros lineales.

Herry Abreu Domínguez, presidente de la entidad, indicó que en el lugar se identificaron peces, aves, insectos y otros invertebrados, además de árboles nativos, endémicos e introducidos que sirven de refugio a distintas especies. Entre las aves observadas figura una especie migratoria que utiliza el entorno durante el invierno.

Abreu Domínguez advirtió que el soterramiento podría destruir el lecho natural del arroyo, reducir la entrada de luz, afectar el desplazamiento de los organismos acuáticos y provocar la pérdida de vegetación.

También alertó sobre posibles inundaciones, debido a que la acumulación de ramas, basura y sedimentos podría obstruir las estructuras de conducción del agua y reducir su capacidad durante las lluvias.

El presidente de la organización precisó que todavía se requieren mediciones del cauce y del caudal para cuantificar esos riesgos. Por ello, consideró necesario realizar estudios topográficos, hidrológicos e hidráulicos antes de habilitar el espacio para estacionamientos o juegos infantiles.

Cuestionan el entubamiento de los arroyos

Durante un encuentro con la prensa, representantes de Soeci cuestionaron la decisión de entubar el afluente.

Afirmaron que este tipo de intervención puede alterar el funcionamiento natural de la cuenca, debido a que el arroyo recibe aportes de agua a lo largo de su recorrido.

Como antecedente, señalaron que en el sector Hoya del Caimito, donde nace el arroyo, se han registrado problemas de inundaciones que vincularon al entubamiento de la cañada.

También cuestionaron el modelo de intervención aplicado en el arroyo Gurabo, al considerar que las estructuras de concreto modifican las condiciones del ecosistema y pueden elevar la temperatura del agua antes de su llegada al río Yaque del Norte.

Los ambientalistas criticaron, además, la falta de consulta a la ciudadanía antes de ejecutar proyectos de esta naturaleza. Consideraron que las iniciativas municipales deben contar con estudios técnicos y asesoría especializada en materia ambiental.

Piden conservar el arroyo a cielo abierto

El ecologista Olmedo León, en representación de Soeci, propuso mantener el arroyo a cielo abierto y evaluar alternativas al soterramiento, incluida la modificación o reubicación de las instalaciones previstas.

También planteó delimitar y proteger las márgenes del arroyo, conservar los árboles, identificar las zonas inundables y desarrollar un plan de saneamiento para controlar las descargas de aguas residuales y retirar los desechos acumulados.

El ambientalista pidió garantizar el acceso a la información pública y la participación de los residentes en la evaluación del proyecto.

Aunque reconoció que la recuperación del espacio podría contribuir a la recreación y la educación ambiental, insistió en que cualquier intervención debe priorizar la conservación del ecosistema y la seguridad de la población.

Los representantes de Soeci llamaron a las autoridades municipales y ambientales a abrir un proceso de diálogo con la comunidad para buscar una solución que permita recuperar el área sin comprometer el cauce natural del arroyo ni generar nuevos problemas.

Alcaldía dice que los permisos están en trámite

Consultada sobre la denuncia, la Alcaldía de Santiago indicó que los permisos ambientales para ejecutar la obra se encuentran en trámite.