Jake Kheel: "La circularidad es el único camino para una isla"

El vicepresidente de la Fundación Puntacana, Jake Kheel, durante su participación en el IV Foro Internacional de Economía Circular de la República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La República Dominicana necesita apostar por la economía circular y fortalecer la protección de sus recursos naturales para garantizar la sostenibilidad de su principal actividad turística, advirtió el vicepresidente de la Fundación Puntacana, Jake Kheel, quien consideró que la conservación de los activos ambientales del país es una condición indispensable para el futuro del sector.

"La circularidad es el único camino para una isla", sostuvo Kheel durante su participación en el IV Foro Internacional de Economía Circular de la República Dominicana.

"Si nosotros no invertimos en manejar los recursos que tenemos, proteger los activos ambientales y locales que tenemos, no vamos a tener turismo", enfatizó, planteando la necesidad de que el desarrollo turístico esté acompañado de una gestión responsable de los recursos disponibles.

Foco en residuos orgánicos

En ese contexto, el ejecutivo llamó a prestar mayor atención a los residuos orgánicos, debido a que son unos de los desechos más "problemáticos" de poder gestionar correctamente.

Aunque el reciclaje de plásticos concentra buena parte de la atención sobre la gestión de residuos en la República Dominicana, los desechos orgánicos representan alrededor del 50 % de la basura generada en hogares, ciudades y empresas, una proporción que podría acercarse al 60 % en el sector turístico, incluyendo los residuos de las áreas verdes, aseguró.

Por esto, Kheel consideró que el país necesita prestar mayor atención a su aprovechamiento.

"Tenemos que dar un enfoque a la raíz del problema", manifestó, tras advertir que los residuos orgánicos generan contaminación del suelo, el agua y el aire cuando terminan en vertederos, y contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero.

El ejecutivo explicó que separar los residuos orgánicos de otros materiales también permite mejorar las condiciones del reciclaje, puesto que las botellas plásticas, las latas de aluminio y otros productos recuperables adquieren mayor valor comercial cuando no están contaminados con restos de alimentos.

"Nos enfocamos en los plásticos porque son muy visibles (...) pero realmente nadie se está enfocando en los orgánicos, donde tenemos un gran potencial", expresó Kheel.

Alternativa para la agricultura

El ejecutivo señaló que el elevado costo de los fertilizantes importados repercute sobre los productores agrícolas y, en consecuencia, sobre los precios de los alimentos que pagan las familias dominicanas.

Frente a este escenario, propuso desarrollar un plan nacional para transformar los residuos orgánicos en insumos agrícolas, aprovechando una materia prima disponible en el país que actualmente termina desechada.

Políticas públicas

Asimismo, destacó que el compostaje requiere inversiones mucho más bajas en comparación con las plantas de generación de energía a partir de residuos, por lo que constituye una alternativa que puede replicarse en distintas comunidades y generar empleos.

En materia de políticas públicas, Kheel planteó comenzar por los grandes generadores de residuos orgánicos, como hoteles, restaurantes, supermercados y otras empresas, mediante disposiciones que impidan enviar estos materiales a vertederos y fomenten un mercado para su aprovechamiento.

Indicó que medidas similares ya se aplican en distintos estados de Estados Unidos y países latinoamericanos, entre ellos Chile, Colombia, Brasil y Perú.

Aunque reconoció el crecimiento de iniciativas privadas de compostaje y biogás en el país, sostuvo que se necesita una política pública que incentive y amplíe la participación de la sociedad dominicana en la valorización de estos residuos.