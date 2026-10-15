Desde Nagua hasta Nueva York: visitantes viajan para disfrutar del Festival de Plantas y Flores

Gran afluencia de personas en el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso en la inauguración de la vigésima edición del Festival Nacional de Plantas y Flores. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Residentes en diversas demarcaciones de República Dominicana y Estados Unidos fueron parte de la gran afluencia de personas que visitaron este jueves el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN), con motivo de la inauguración de la vigésima edición del Festival Nacional de Plantas y Flores, que estará abierto al público hasta el domingo 18 de octubre.

Entre los visitantes se encuentran coleccionistas de orquídeas y amantes de las plantas que aprovechan la ocasión para adquirir ejemplares a precios que consideran asequibles, en un espacio destacado por los usuarios por la variedad de ejemplares y la amabilidad del personal.

Flor Hilario, visitante procedente del estado de Nueva York, describió la experiencia como "muy bonita" y valoró tanto los precios como el trato recibido.

"Me gustan mucho las plantas y los precios los encuentros sumamente baratos. Yo di 600 pesos nada más por una orquídea. Y mira lo elegante que es. Las personas tratan a uno con mucha educación", expresó mientras mostraba su adquisición.

El festival estará abierto al público hasta el domingo 18 de octubre, en horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. La entrada tiene un costo de RD$200 para adultos y RD$75 para niños.

Desde Nagua, Eduviges Guzmán también se trasladó hasta el Jardín Botánico para disfrutar del festival, al que asiste por segunda vez. Para ella, la actividad representa una oportunidad para recrearse, apreciar la variedad de plantas y, al mismo tiempo, encontrar opciones para emprender.

"La experiencia es muy bonita, maravillosa. Todas las flores están en muy buen estado y, sobre todo, a muy buen precio. Es una especie de oportunidad, hasta para quienes les gusta emprender. Pueden vender", manifestó.

Guzmán puntualizó que viajó desde Nagua exclusivamente para asistir al evento, pues considera que también es una forma de recreación.

Mientras que Cinthia, procedente de San Cristóbal, lleva varios años asistiendo al festival junto a otras personas con quienes comparte su afición por las orquídeas. En esta edición, asegura que los precios le han sorprendido favorablemente.

"Nosotros venimos todos los años, somos de San Cristóbal y coleccionamos orquídeas. Este año, en comparación con años anteriores, los precios están muy asequibles. Muy buenos, muy buenos", comentó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/f3a8943-66bfab7d.jpg (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/f3a8969-0bea4da9.jpg (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Una tradición que cumple 20 ediciones

Durante el acto inaugural, el director general del Jardín Botánico Nacional, Ingeniero Pedro Suárez, resaltó la importancia de mantener este encuentro que, a lo largo de dos décadas, ha acercado a miles de personas al conocimiento y disfrute de las plantas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/15/f3a9043-23de0358.jpg El director general del Jardín Botánico Nacional, Ingeniero Pedro Suárez. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

Esta vigésima edición reúne a 119 empresas, entre viveros, floristerías y orquidearios, incluidas dos empresas internacionales procedentes de Ecuador y Puerto Rico.

La programación incluye charlas y talleres gratuitos impartidos por especialistas, con temas orientados a la conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y el cuidado de las plantas ornamentales.

La oferta educativa se complementa con talleres teórico-prácticos sobre plantas medicinales, suculentas, manualidades y reciclaje creativo, huerto casero, iniciación al arte del bonsái y elaboración de arreglos florales.

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