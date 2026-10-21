Exministros de Medio Ambiente piden acelerar protección de la biodiversidad mundial

Vista aérea de un arrecife en Las Terrenas, Samaná. La protección de los ecosistemas marinos forma parte de las metas mundiales de biodiversidad. ( MARVIN DEL CID )

Al celebrarse la decimoséptima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), exministros y altos funcionarios ambientales de nueve países hicieron un llamado a los gobiernos para acelerar el cumplimiento de los compromisos internacionales de conservación establecidos para 2030.

El pronunciamiento, publicado por la organización Campaign for Nature, se produce en el marco de la cumbre que se celebra en Ereván, capital de Armenia, hasta el 30 de octubre de 2026. Durante el encuentro se evalúan los avances en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado en diciembre de 2022.

Entre los firmantes figuran exministros de Medio Ambiente de Colombia, Noruega, Reino Unido, Canadá, Ecuador, Maldivas y Gabón, además de una exalta funcionaria de Estados Unidos y la ministra de Economía Forestal de la República del Congo.

¿Qué es la COP de Biodiversidad?

La Conferencia de las Partes (COP) es el principal órgano de decisión del Convenio sobre la Diversidad Biológica, un tratado internacional adoptado en 1992 durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro y que actualmente cuenta con 196 partes.

A diferencia de las cumbres climáticas, centradas principalmente en el calentamiento global, estas conferencias abordan la conservación de especies, ecosistemas y diversidad genética, así como amenazas como la deforestación, la contaminación, la sobreexplotación de los recursos naturales y las especies invasoras.

Durante la COP15, celebrada en Montreal en 2022, los países aprobaron un acuerdo con 23 metas para 2030. Entre ellas destaca el compromiso de conservar al menos el 30 % de las áreas terrestres y de aguas continentales, así como el 30 % de las áreas marinas y costeras del planeta, conocido como la meta 30x30.

También acordaron someter a restauración efectiva al menos el 30 % de los ecosistemas degradados, movilizar 200,000 millones de dólares anuales para la biodiversidad y reducir progresivamente los subsidios perjudiciales para la naturaleza.

Los compromisos avanzan lentamente

Según Campaign for Nature, los compromisos actuales permitirían alcanzar una protección terrestre de aproximadamente el 27.5 % para 2030, todavía por debajo de la meta mundial del 30 %.

La situación es más preocupante en los océanos, donde los compromisos de protección marina siguen siendo insuficientes para alcanzar el objetivo establecido.

Los firmantes también advierten sobre la persistencia de subsidios que favorecen actividades perjudiciales para la biodiversidad y la falta de recursos económicos destinados a los países en desarrollo.

Ante este escenario, proponen tres medidas prioritarias para la COP17: establecer un calendario verificable para alcanzar los 30,000 millones de dólares anuales de financiación internacional para la biodiversidad en 2030, acelerar la eliminación o reforma de los subsidios perjudiciales y adoptar una estrategia que permita ampliar las áreas marinas protegidas y mejorar su gestión.

De Colombia a Armenia

La COP17 dará continuidad a las negociaciones de la COP16, celebrada en Cali, Colombia, en 2024, donde se alcanzaron acuerdos sobre la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

También se acordó establecer el Fondo de Cali, un mecanismo para distribuir los beneficios económicos derivados del uso de información digital de secuencias genéticas, que fue lanzado oficialmente en Roma en febrero de 2025.

Sin embargo, varios asuntos relacionados con la financiación y el seguimiento quedaron pendientes en Cali y fueron retomados durante la reunión adicional celebrada en Roma.

La conferencia de Armenia será la primera oportunidad para realizar una evaluación mundial colectiva de los avances hacia las metas de 2030, a partir de los informes nacionales y los mecanismos de seguimiento acordados.

Importancia para República Dominicana

República Dominicana forma parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica desde 1997, por lo que los compromisos internacionales también están relacionados con la gestión de sus áreas protegidas y la conservación de sus ecosistemas.

En el caso dominicano, las metas incluyen desafíos como la protección de arrecifes de coral, manglares, praderas marinas, bosques y humedales, además de la conservación de numerosas especies endémicas.

Uno de los aspectos centrales será evaluar tanto la superficie declarada bajo protección como la efectividad de su manejo y los resultados de conservación.

Con apenas cuatro años por delante para alcanzar las metas de 2030, la COP17 deberá determinar si los compromisos asumidos por los países se están traduciendo en resultados concretos para detener y revertir la pérdida de biodiversidad.