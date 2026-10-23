¿Es peligroso tener la batería del inversor dentro de la casa? Esto dice un especialista

Tener la batería del inversor dentro de la casa es una realidad para muchas familias dominicanas, pero ¿representa un riesgo para la salud?

La pregunta surgió durante una conversación de un equipo de Diario Libre con Ezequiel Molina, director ejecutivo de Grupo Cometa, a quien se le planteó la inquietud sobre los posibles efectos de tener estos equipos en espacios domésticos.

Molina sostuvo que tener una batería de inversor dentro de la vivienda no representa un peligro por sí mismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/13102026-entrevista-grupo-cometa-dare-collado77a8914-0e91f5da.jpg Ezequiel Molina, director ejecutivo de Grupo Cometa. (DARE COLLADO.)

Riesgos y cuidados

Sin embargo, al ser consultado sobre la sustancia blanquecina que suele acumularse en los bornes de algunas baterías (las piezas metálicas que permiten la conexión eléctrica), conocida como sulfatación, explicó que su aparición puede estar relacionada con una carga superior a la adecuada.

El ejecutivo también recomendó consultar con un técnico para ajustar la carga del inversor según las necesidades de uso y evitar que la batería reciba una carga superior a la adecuada.

No obstante, las baterías de plomo-ácido requieren condiciones adecuadas de instalación y ventilación, especialmente durante la carga, debido a que pueden liberar hidrógeno, un gas inflamable que puede provocar incendios o explosiones si se acumula.

Precauciones al manipular el ácido

Durante la conversación, también se abordó qué ocurre cuando se derrama líquido al rellenar una batería.

Molina explicó que el ácido sulfúrico puede oxidar las superficies y afectar la piel si entra en contacto directo con ella. Por eso, recomendó tener cuidado al añadir agua a las baterías que requieren mantenimiento y evitar derrames.

"No hagas contacto con el ácido sulfúrico. Recuerda que ya hay mucho control para adquirirlo por el asunto aquel del ácido del diablo. El ácido del diablo no es más que ácido sulfúrico." Ezequiel Molina. Director ejecutivo de Grupo Cometa “

Asimismo, explicó que el ácido sulfúrico puede causar quemaduras graves en la piel y lesiones en los ojos. Su manipulación requiere protección adecuada y debe realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante.

Manipulación del ácido

En caso de dudas sobre la instalación o el mantenimiento de una batería, lo recomendable es consultar con un técnico capacitado.