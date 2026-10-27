COE y Defensa Civil están alerta ante posibles crecida del río Ozama y en Azua

Puente colapsado sobre el río Ozama, en la carretera Don Juan-Yamasá. ( FUENTE EXTERNA. )

El COE y la Defensa Civil preparan evacuaciones preventivas en comunidades vulnerables de Azua y las riberas del río Ozama. Los acumulados de lluvia ya superan los 200 milímetros en el suroeste.

El presidente Luis Abinader dispuso reforzar los planes de contingencia y ampliar las medidas preventivas ante la continuidad de las lluvias que afectan República Dominicana, mientras los organismos de socorro preparan posibles evacuaciones en comunidades vulnerables de Azua y las inmediaciones del río Ozama.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), coronel Erdwin Olivares, informó este martes que se reunió con el mandatario, a quien presentó un informe sobre la situación provocada por las precipitaciones y las operaciones de respuesta que desarrollan las instituciones.

Explicó que se acordó ampliar el alcance de los planes de contingencia y redoblar las acciones preventivas en las comunidades de mayor riesgo.

Olivares indicó que las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil, la Cruz Roja y otras instituciones mantienen personal y recursos desplegados desde el inicio de la emergencia.

También señaló que se reforzó la coordinación con los organismos responsables del tránsito y las carreteras, mientras el Ministerio de Obras Públicas mantiene equipos y maquinaria pesada disponibles para intervenir las vías que resulten afectadas.

El funcionario advirtió que, después de varios días de precipitaciones, el peligro no se limita a las inundaciones.

"Este es el momento en que los ciudadanos no pueden descuidarse. No es solamente lluvia y las inundaciones, ahora vienen los deslizamientos de tierra", manifestó.

En ese sentido, reiteró el llamado a evitar cruzar ríos, arroyos, cañadas y carreteras inundadas, incluso cuando el agua parezca tener poca profundidad.

Defensa Civil prepara posibles evacuaciones

El director ejecutivo de la Defensa Civil, Carlos Manuel Paulino Cárdenas, informó que los equipos provinciales están preparados para ejecutar evacuaciones preventivas en las comunidades donde se identifique peligro para las familias.

Explicó que sostuvo una reunión virtual con los directores provinciales para evaluar las condiciones de cada territorio y comprobar la disponibilidad de personal, vehículos y equipos.

Uno de los puntos que genera preocupación es el municipio de Las Yayas de Viajama y otras comunidades de Azua, particularmente la zona de Los Rosarios, donde las lluvias continuaban siendo intensas.

Paulino relató que el director provincial de Azua le advirtió sobre la posibilidad de evacuar familias si las precipitaciones mantienen su intensidad.

"Si continúa la lluvia como ha estado lloviendo en el día de hoy, pues es casi seguro que nosotros tengamos que evacuar alguna familia en Los Rosarios de Azua", expresó, al reproducir la información recibida.

Indicó que los equipos de respuesta ya disponen de la logística para realizar estos traslados.

También informó que la Defensa Civil mantiene un operativo preventivo en las riberas del río Ozama, debido al incremento de su caudal.

El objetivo es movilizar a lugares seguros a los residentes de las zonas expuestas, en caso de que el comportamiento del río lo haga necesario.

Paulino aseguró que los organismos provinciales permanecen activados y preparados para responder a las emergencias que puedan producirse durante los próximos días.

Lluvias ya superan los 200 milímetros

Durante la rueda de prensa, la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que los acumulados de precipitaciones han superado los 200 milímetros en estaciones del suroeste del país.

La funcionaria recordó que, seis días antes, había advertido sobre la posibilidad de alcanzar esa cantidad de lluvia debido a un flujo persistente de humedad procedente del mar Caribe.

"Ya estos 200 milímetros se han superado en el área del suroeste. Hemos tenido estaciones con acumulados superiores a los 200 milímetros", explicó.

También señaló que, hasta las 2:00 de la tarde de este martes, se habían registrado acumulados de hasta 113 milímetros durante las 24 horas anteriores.

Ceballos explicó que las precipitaciones están asociadas al transporte de humedad impulsado por vientos del sur y a la presencia de dos vaguadas que mantienen la inestabilidad atmosférica.

Estas condiciones han provocado inundaciones urbanas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra en distintas regiones.

¿Hasta cuándo continuará lloviendo?

La directora de Indomet advirtió que las lluvias continuarán durante el miércoles 28 y el jueves 29 de octubre.

Aunque se espera una reducción gradual de su intensidad a partir del jueves, las precipitaciones persistirán en diferentes regiones del territorio nacional.

Será el viernes 30 de octubre cuando las autoridades meteorológicas esperan una disminución más significativa de los aguaceros.

Ceballos explicó que el flujo de humedad desde el Caribe continuará favoreciendo la formación de nubes y precipitaciones sobre el litoral costero caribeño y otras zonas del país.

Mantienen 12 demarcaciones en alerta amarilla

El COE mantiene bajo alerta amarilla a las provincias Pedernales, Bahoruco, Independencia, Barahona, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal y Peravia, además del Distrito Nacional.

En tanto, permanecen bajo vigilancia verde otras demarcaciones, entre ellas La Vega, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Dajabón y Elías Piña.

Según el informe de situación emitido a las 11:00 de la mañana, las lluvias habían dejado 412 personas afectadas, seis desplazadas, 105 viviendas afectadas y 30 comunidades incomunicadas.

También se reportaban 28 acueductos fuera de servicio, con una población afectada de 485,911 usuarios.

Las autoridades reiteraron que se mantiene prohibido el baño en ríos y pozas de las provincias bajo alerta y exhortaron a la población a seguir las orientaciones oficiales, especialmente ante la posibilidad de nuevas inundaciones y deslizamientos de tierra.