Lluvias dejan 30 comunidades incomunicadas y casi 486,000 viviendas sin agua

Las lluvias en República Dominicana han dejado comunidades incomunicadas y acueductos fuera de servicio. ( LUDUIS TAPIA )

Las lluvias provocadas por una vaguada que afecta a República Dominicana han dejado 30 comunidades incomunicadas, 105 viviendas afectadas y 28 acueductos fuera de servicio, lo que perjudica el suministro de agua a 485,911 usuarios en distintas provincias del país.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes 27 de octubre que las precipitaciones también han afectado a 412 personas, obligado al desplazamiento de seis y provocado daños en dos carreteras y un puente.

De acuerdo con el informe de situación número tres, con corte a las 11:00 de la mañana, no se han registrado personas fallecidas ni viviendas completamente destruidas.

El número de comunidades incomunicadas aumentó considerablemente con respecto al informe del lunes, cuando el organismo había reportado una sola comunidad aislada. Los acueductos fuera de servicio también pasaron de 19 a 28 y las viviendas afectadas aumentaron de 103 a 105.

Colapsa paso entre Don Juan y Yamasá

Una de las situaciones más importantes se registra en Monte Plata, donde la crecida del río Ozama provocó el colapso del puente de paso tipo badén que comunica a Don Juan con Yamasá.

El desbordamiento del Ozama también dejó incomunicadas las comunidades de Gualer, Marmón y El Chácaro.

Mientras tanto, el río Guanuma interrumpió el acceso hacia Las Cuestas del Jobo y El Vigía.

En Hatillo, las crecidas del Ozama afectaron las comunicaciones terrestres con La Luisa, Hacienda Estrella y La Savita.

El COE también reportó un aumento considerable del caudal del río Juana Tebí, aunque el paso en esa zona había sido parcialmente restablecido.

El organismo mantiene bajo vigilancia el comportamiento de estos afluentes ante las precipitaciones que continuarán durante los próximos días.

Azua y San José de Ocoa registran desbordamientos

En Azua, el río Las Cuevas se desbordó en el municipio de Guayabal, dejando incomunicadas las comunidades de Arroyo Corozo, Las Guamas y Las Avispas.

También se produjo el desbordamiento de una cañada que interrumpió temporalmente el tránsito por la carretera Sánchez, en el tramo Azua-Baní, próximo a playa Biyeya. Posteriormente, la circulación fue restablecida.

En el sector Emma Balaguer, las lluvias provocaron el desprendimiento del techo de una vivienda.

En San José de Ocoa, el desbordamiento del río Arroyo La Piedra afectó la comunicación terrestre con La Ciénega, Los Tramojos, Los Limones, Los Negros, Mesa de Domingo, Sabana Abajo, El Cercado, El Mancebo, Arroyo Hondo y Palo Esquina.

Aunque el COE informó que la situación en estas comunidades volvió a la normalidad, las autoridades mantienen la vigilancia debido a la saturación de los suelos.

Deslizamiento de tierra afecta a San Cristóbal

En Los Cacaos, provincia San Cristóbal, un deslizamiento de tierra provocó la caída de un poste del tendido eléctrico y bloqueó el tránsito hacia varias comunidades.

Entre las localidades afectadas figuran Presa de Higüey, Central Hidroeléctrica, Calderón y Santana.

En esa misma zona se produjo el desbordamiento de la cañada de Los Multi, que impidió el paso de vehículos y peatones.

Por otro lado, en Santo Domingo Este, una inundación registrada en la autopista Las Américas, próximo al peaje, provocó una interrupción momentánea del tránsito.

En San Juan, una vivienda resultó severamente afectada por las precipitaciones, por lo que sus seis ocupantes fueron trasladados a residencias de familiares y amigos.

Casi medio millón de usuarios afectados por falta de agua

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) informó que 28 acueductos permanecen fuera de servicio debido a las condiciones provocadas por las lluvias.

La suspensión afecta a 485,911 usuarios en San Juan, Azua, Bahoruco, San Cristóbal, Monte Plata, Sánchez Ramírez y Barahona.

Preparan nuevas evacuaciones

El director ejecutivo de la Defensa Civil, Carlos Manuel Paulino Cárdenas, informó que los organismos de socorro están preparados para realizar nuevas evacuaciones preventivas si continúan las precipitaciones.

Entre las zonas vigiladas figuran Los Rosarios, en Azua, donde las autoridades provinciales advirtieron sobre la posibilidad de trasladar familias a lugares seguros.

También se mantienen operativos preventivos en las riberas del río Ozama ante el incremento de su caudal.

El director del COE, coronel Erdwin Olivares, advirtió que la continuidad de las lluvias aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra y exhortó a la población a evitar cruzar ríos, cañadas y carreteras inundadas.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología, Gloria Ceballos, informó que en algunas estaciones del suroeste los acumulados de lluvia ya superaron los 200 milímetros.

Las precipitaciones continuarán durante el miércoles y jueves, aunque se prevé una reducción gradual de su intensidad y una mejoría más significativa para el viernes.