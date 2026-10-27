Tribunal dicta prisión preventiva a hombre señalado por tumba y quema dentro de Los Haitises

Humareda en el Parque Nacional Los Haitises. ( ARCHIVO )

El Tribunal de la Instrucción del Distrito Judicial de Monte Plata impuso prisión preventiva a un hombre señalado por su presunta vinculación con labores de tumba y quema de vegetación dentro del Parque Nacional Los Haitises, en el paraje El Guanito, municipio Bayaguana.

De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Medio Ambiente, la medida fue impuesta a Santo Rosario de la Rosa.

De acuerdo con el informe de la oficina provincial de Medio Ambiente en Monte Plata, las labores afectaron un terreno de aproximadamente seis tareas, donde fueron eliminados árboles de las especies guama, yagrumo y guayuyo, así como helechos.

Durante la inspección del lugar también se identificó una casucha que, según el informe, era utilizada como alojamiento mientras se realizaban labores agrícolas. Asimismo, se reportó la presencia de cultivos de cúrcuma, jengibre y plátano dentro del área intervenida.

Terrorismo ambiental

El Ministerio indicó que la medida de coerción se conoce semanas después de la promulgación del Decreto 615-26, que declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad nacional la prevención, detección, investigación y combate del terrorismo medioambiental.

El caso corresponde a una investigación por los hechos descritos y no implica, por sí mismo, que haya sido calificado como terrorismo medioambiental.

El Parque Nacional Los Haitises alberga una amplia diversidad de especies y ecosistemas. La conservación de sus bosques y su vegetación es fundamental para preservar el patrimonio natural del país.

El Ministerio de Medio Ambiente reiteró el llamado a respetar los límites y las disposiciones que rigen las áreas protegidas, y a denunciar las actividades que puedan afectar sus recursos naturales.

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