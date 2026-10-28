¿Cuánto ha llovido en las últimas 24 horas? Las cifras que explican las inundaciones de los últimos días

Las precipitaciones en República Dominicana han afectado a miles de usuarios de acueductos. ( DIARIO LIBRE )

Las lluvias de los últimos días han dejado cifras considerables en República Dominicana. En apenas 24 horas, el Gran Santo Domingo recibió alrededor de 160 milímetros de precipitaciones, mientras que en Barahona los acumulados superaron los 120 milímetros.

Pero, ¿por qué ha llovido tanto y cuándo comenzará a mejorar el tiempo?

El meteorólogo Claudio Amparo, del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), explicó que las precipitaciones están relacionadas con varias vaguadas presentes en diferentes niveles de la atmósfera, un sistema de baja presión sobre el mar Caribe y una importante entrada de humedad desde el sur.

Esta combinación ha favorecido los aguaceros que afectan a distintas localidades del país, especialmente en la región suroeste.

¿Dónde ha caído más agua?

De acuerdo con Amparo, los mayores acumulados de los últimos días se han concentrado en el suroeste dominicano.

Barahona registró más de 120 milímetros, mientras que el Gran Santo Domingo acumuló aproximadamente 160 milímetros durante las 24 horas correspondientes al martes.

Para ponerlo en perspectiva, 160 milímetros de lluvia equivalen a 160 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie.

¿Todavía falta más lluvia? Sí, y podría ser intensa

El pronóstico para este miércoles no contempla una desaparición inmediata de los aguaceros.

Aunque se espera una disminución del contenido de humedad, el calentamiento durante el día podría favorecer un incremento importante de la inestabilidad atmosférica.

Según el especialista de Indomet, se producirían aguaceros localmente muy fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar intensidad considerable en determinadas zonas.

Y hay otro fenómeno que podría presentarse: granizadas.

Estas podrían registrarse en localidades del norte, nordeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

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¿Cuándo dejará de llover tanto?

La mejoría podría comenzar a sentirse el viernes.

Amparo explicó que para ese día se espera una reducción gradual de las precipitaciones, como consecuencia del alejamiento de la vaguada y de la entrada de una masa de aire con menor contenido de humedad.

Esto no significa necesariamente que dejará de llover en todo el país, sino que las condiciones atmosféricas comenzarían a ser menos favorables para los aguaceros intensos.

Las cifras de los daños que han dejado las lluvias

Las precipitaciones también han provocado daños en viviendas, carreteras y servicios básicos.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) presentó en su boletín del martes un balance que refleja el alcance de las afectaciones:

412 personas afectadas por las condiciones meteorológicas .

por las . 105 viviendas con daños.

con daños. 30 comunidades incomunicadas.

Seis personas evacuadas.

Dos carreteras y un puente afectados.

28 acueductos fuera de servicio, con 485,911 usuarios afectados.

Uno de los efectos más importantes se concentra en el suministro de agua potable. Según el COE, las averías o interrupciones en los 28 acueductos afectan a casi medio millón de usuarios.

Mientras las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas, las próximas horas serán importantes para determinar si las nuevas precipitaciones aumentan las afectaciones en las comunidades que ya han recibido grandes cantidades de lluvia.