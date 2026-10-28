¿Lloverá con la misma intensidad? Indomet explica cómo cambiará el tiempo hasta el viernes

Lluvias en República Dominicana continuarán afectando diversas regiones. ( IMAGEN DE SATÉLITE DEL CENTRO NACIONAL DE HURACANES DE ESTADOS UNIDOS. )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que las lluvias comenzarán a disminuir en frecuencia e intensidad desde este miércoles 28 de octubre, aunque todavía se esperan aguaceros moderados a fuertes en distintas regiones de República Dominicana, especialmente en el sureste, el norte del Gran Santo Domingo y provincias del Cibao.

El meteorólogo Wagner Rivera explicó durante una rueda de prensa del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) que las precipitaciones continuarán durante las próximas horas, pero serán menos intensas que las registradas el martes.

"Ya se espera una reducción desde hoy en cuanto a la frecuencia e intensidad de las lluvias", indicó el especialista, quien precisó que esta disminución será más notable en el suroeste y la zona fronteriza.

Rivera destacó que el comportamiento de las precipitaciones comenzará a cambiar paulatinamente, aunque la vaguada que ha provocado los aguaceros de los últimos días permanecerá sobre el territorio nacional.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Según el pronóstico presentado por Indomet, los aguaceros continuarán afectando principalmente las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata.

En el Gran Santo Domingo también se esperan precipitaciones, especialmente hacia su parte norte.

Mientras tanto, la cordillera Central y distintas localidades del Cibao, incluidas sus regiones norte, sur y noroeste, continuarán recibiendo aguaceros que todavía podrían alcanzar intensidades moderadas a fuertes.

En contraste, el suroeste y las provincias fronterizas experimentarán una reducción más evidente de las lluvias durante este miércoles.

¿Qué pasará el jueves?

Rivera explicó que durante la madrugada del jueves 29 de octubre los aguaceros volverán a concentrarse en el sureste del territorio nacional.

Entre las demarcaciones donde se esperan precipitaciones mencionó el Gran Santo Domingo, La Altagracia y Barahona.

Sin embargo, el comportamiento atmosférico cambiará durante la tarde.

El meteorólogo indicó que las lluvias disminuirán sobre el litoral costero caribeño y se desplazarán hacia zonas del interior del país.

En ese período se esperan precipitaciones principalmente en Hato Mayor, Monte Plata y algunos sectores de La Vega y Santiago.

Por tanto, aunque disminuirá la intensidad general de las lluvias, todavía habrá localidades donde podrían registrarse aguaceros durante el jueves.

¿Cuándo comenzará a mejorar el tiempo?

La disminución más importante de las precipitaciones está prevista para el viernes 30 de octubre.

Rivera explicó que, aunque la vaguada permanecerá sobre el territorio nacional, perderá parte del aporte de humedad que ha favorecido los aguaceros durante los últimos días.

"Se prevé una disminución de los acumulados de lluvia en función de que la vaguada, aunque permanecerá, no tendrá apoyo suficiente viernes y sábado de humedad como tenemos el día de hoy", sostuvo.

El especialista indicó que esta reducción del contenido de humedad permitirá que las precipitaciones pierdan intensidad de manera progresiva.

"En sentido general, las lluvias de hoy van a ser menores a las de ayer y posteriormente irán reduciéndose en intensidad en el territorio dominicano", puntualizó.

El pronóstico establece, por tanto, una mejoría gradual desde este miércoles, con lluvias todavía importantes en algunas localidades durante el jueves y una disminución más significativa de los acumulados hacia el viernes y el sábado.