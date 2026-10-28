Rectora de Iglobal propone alianza científica para combatir el sargazo en el Caribe

Josefina Pimentel, rectora del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal). ( CEDIDA POR LA FUERZA DEL PUEBLO )

La rectora del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal), Josefina Pimentel, propuso crear una red científica entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea para buscar soluciones a problemas ambientales como la proliferación del sargazo, el deterioro de los arrecifes de coral y la gestión del agua.

La iniciativa fue presentada durante el panel inaugural de la VII Cumbre Académica ALC-UE, celebrada en la Universidad de Maia, Portugal, donde la exministra de Educación planteó fortalecer la cooperación entre universidades e investigadores de ambas regiones para enfrentar los efectos del cambio climático.

Pimentel explicó que la propuesta contempla establecer la Red ALC-UE sobre Agua, Cambio Climático y Resiliencia Territorial, con el objetivo de impulsar investigaciones sobre seguridad hídrica, fenómenos meteorológicos extremos, protección costera y desarrollo de ciudades resilientes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/5924f83f-c8fc-43f4-840b-9d214c31d7b3-94e67f15.jpg Josefina Pimentel, a la derecha, comparte con otros participantes en la VII Cumbre Académica ALC-UE en Portugal. (CEDIDA POR IGLOBAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/29/29fc8ebc-120e-403f-b57b-8f8b2028204a-9f773101.jpg Participantes en el evento. (CEDIDA POR IGLOBAL) ‹ >

La red también buscaría contribuir a la identificación de soluciones frente al crecimiento del sargazo y la pérdida de arrecifes de coral y otros ecosistemas marinos.

"Después de más de una década construyendo un espacio común ALC-UE, ya no se trata de demostrar la importancia de la cooperación académica; el desafío es convertirla en proyectos, conocimiento y soluciones compartidas, con impacto en nuestros territorios", expresó.

Fondo para financiar investigaciones

Durante su intervención, Pimentel propuso crear un Fondo Birregional ALC-UE para financiar investigaciones sobre desafíos comunes, con especial atención a las universidades pequeñas y medianas y a las instituciones académicas del Caribe.

También planteó pasar de los convenios tradicionales entre universidades a las denominadas "misiones birregionales de conocimiento", mediante equipos de trabajo que desarrollen investigaciones, compartan datos y formulen recomendaciones de políticas públicas.

Estas iniciativas estarían orientadas a temas como el cambio climático, las migraciones, la desigualdad y la transición energética.

Otra propuesta consiste en establecer un Campus ALC-UE sin Fronteras, una plataforma que permita a estudiantes e investigadores de distintas universidades participar en programas académicos y proyectos conjuntos, con reconocimiento de sus estudios en las instituciones de origen.

Como ejemplo, señaló que un estudiante dominicano podría cursar una microcredencial en España, participar de manera virtual en un laboratorio en Portugal y desarrollar una investigación con una universidad chilena.

"Necesitamos pasar de la movilidad de personas a la movilidad de conocimiento", afirmó.

Universidades y cooperación internacional

Pimentel compartió el panel inaugural con Teodoro Ribera, rector de la Universidad Autónoma de Chile y exministro de Relaciones Exteriores de ese país, y Francisco Aldecoa, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. La sesión fue moderada por Héctor Casanueva, vicepresidente del Foro Académico Permanente ALC-UE.

La rectora asistió acompañada de Laura Faxas, exembajadora de República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), quien moderó el grupo temático "El Atlántico como espacio de conocimiento, cooperación e innovación".

Pimentel, quien también es secretaria de Educación y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, destacó el papel de las universidades en la promoción de la democracia, la equidad, la inclusión social y el pensamiento crítico.

Asimismo, propuso crear laboratorios birregionales de políticas públicas y elaborar un protocolo conjunto para el uso responsable de la inteligencia artificial en la educación superior.

La académica resumió sus planteamientos en tres líneas de acción: conectar instituciones y comunidades, investigar los desafíos compartidos y transformar el conocimiento en políticas públicas, innovación y soluciones para los territorios.

"El Atlántico no debe entenderse únicamente como un espacio geográfico que nos separa, sino como el espacio de conocimiento que puede conectarnos", manifestó.