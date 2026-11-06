COE aumenta a nueve las provincias en alerta verde por lluvias provocadas por vaguada

COE pone a nueve las provincias en alerta verde por lluvias. ( IMAGEN DIFUNDIDA POR EL COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó de ocho a nueve las provincias en alerta verde debido a las lluvias provocadas por una vaguada que incide sobre República Dominicana y que ha ocasionado inundaciones, deslizamientos de tierra y otras situaciones de emergencia.

La actualización, emitida este viernes 6 de noviembre a las 11:00 de la mañana, incorpora a Monte Plata y Sánchez Ramírez, mientras que Puerto Plata, que figuraba en el mapa de alerta del jueves, quedó fuera de la lista.

Las nueve provincias bajo alerta son Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Duarte, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Monte Plata.

El organismo explicó que la medida responde al riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de pequeños arroyos y cañadas, ante las precipitaciones registradas y las previstas para las próximas horas.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), la combinación de la vaguada con la humedad disponible provocará incrementos de la nubosidad durante la tarde, acompañados de aguaceros moderados a localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Rescates e inundaciones por las lluvias

En su primer informe de situación de este viernes, el COE contabilizó cinco incidentes y seis personas involucradas, además de un desplazado o albergado, según su resumen estadístico.

En Tamboril, Santiago, dos adultos mayores fueron rescatados después de quedar atrapados en su vivienda. La operación fue realizada con la participación de los bomberos de esa localidad y ambos fueron entregados al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

Mientras tanto, en Orégano Grande, municipio de Las Yayas, Azua, las fuertes precipitaciones ocasionaron inundaciones urbanas que anegaron cinco viviendas.

En Monte Plata, el desbordamiento del río Guanuma, asociado a la caída de un árbol, interrumpió la comunicación entre las comunidades de Mamá Tingó y Los Botado.

También se reportaron cinco deslizamientos de tierra en la carretera Tenares-Gaspar Hernández, cerca de Loma Azul, en la provincia Hermanas Mirabal, debido a la saturación de los suelos.

Los derrumbes obstaculizaron el tránsito, pero las autoridades informaron que el paso fue restablecido tras las labores de limpieza.

El informe incluye, además, un incendio que consumió una vivienda de madera en Los Candonguitos, municipio de Los Cacaos, San Cristóbal, donde dos adultos y dos menores tuvieron que abandonar el inmueble. El documento no establece una relación entre ese incendio y las precipitaciones.

Recomendaciones

El COE mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y exhorta a la población a mantenerse informada mediante los boletines oficiales.

También recomienda evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como adoptar medidas preventivas en las comunidades vulnerables.

La alerta verde constituye una advertencia preventiva ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas representen un riesgo para la población.