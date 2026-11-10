Siembran 30,000 árboles en el sur y proyectan alcanzar los 100,800 en una semana

La UTEPDA lleva a cabo una campaña de reforestación sembrando árboles en el sur del país. ( IMAGEN CEDIDAD POR UTEPDA )

La Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (Utepda) sembró cerca de 30,000 árboles en seis provincias del sur de la República Dominicana, como parte de una campaña de reforestación que tiene como meta alcanzar las 100,800 plantas durante la próxima semana.

La iniciativa, denominada «Yo Soy Raíz Utepda», se desarrolla en siete proyectos agroforestales distribuidos en San Juan, Azua, Barahona, Bahoruco, Elías Piña e Independencia, con el propósito de recuperar áreas boscosas, proteger las cuencas hidrográficas y mejorar las oportunidades económicas de los productores rurales.

El director ejecutivo de la institución, Nídio Encarnación, explicó que la jornada forma parte de los esfuerzos para promover una agricultura que combine la producción de alimentos con la conservación de los recursos naturales.

Según indicó, la Utepda trabaja con agricultores en la siembra de árboles maderables y frutales, acompañándolos con asistencia técnica para convertir sus parcelas en unidades productivas sostenibles.

La campaña contempla especies como pino criollo, cedro blanco, cedro rojo, corazón de paloma, caoba hondureña, penda y ciprés, seleccionadas para contribuir a la recuperación de la cobertura vegetal.

Las labores comenzaron de manera simultánea en siete localidades de las seis provincias participantes.

Acto principal de la campaña

El acto principal se celebró en Los Arroyos, comunidad perteneciente al Proyecto de Desarrollo Agroforestal Sabaneta, en San Juan, donde productores, estudiantes, técnicos y representantes comunitarios participaron en la siembra.

En Azua, las actividades se desarrollaron en Pino Raizoso, dentro del proyecto Las Cañitas, y en Los Guayuyos, correspondiente a Los Fríos.

Las brigadas también trabajaron en Monteada Nueva, municipio de Polo, en Barahona; Pino Fresco, en Los Ríos, Bahoruco; Los Jagüeyes, en Hondo Valle-Juan Santiago, Elías Piña, y Los Bolos, municipio de Postrer Río, Independencia.

Participación comunitaria

Entre los participantes estuvieron estudiantes del Liceo Teresa Merán Sánchez, el Politécnico Monseñor Tomás F. Reilly y jóvenes universitarios, quienes se integraron a las labores junto con agricultores y organizaciones comunitarias.

La campaña forma parte de una estrategia agroforestal que comenzó en el país en 2017 y que busca combinar la conservación de las cuencas hidrográficas con la producción agrícola.

Entre sus objetivos se encuentran promover cultivos como café, cacao y frutales, así como incorporar árboles maderables en terrenos agrícolas para diversificar la producción y ofrecer nuevas fuentes de ingresos a las familias rurales.

La Utepda informó que continuará las jornadas durante los próximos días hasta completar la meta anunciada de 100,800 plantas.

La institución no precisó qué proporción de los árboles sembrados tendrá seguimiento durante su crecimiento, un aspecto determinante para evaluar los resultados de la reforestación.

Con esta nueva jornada, el programa procura ampliar las áreas intervenidas y fomentar la participación de las comunidades en la protección de los bosques y las fuentes de agua de la región sur.