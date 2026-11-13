Defensa Civil no reporta daños tras sismo de magnitud 4.7 al sur de El Seibo

Imagen de archivo de un grupo de empleados realizando un simulacro de evacuación. ( DIARIO LIBRE/ ADRIANA SUELS )

El director de la Defensa Civil en la provincia El Seibo, Carlos de la Rosa, informó este viernes que no se reportaron daños tras el temblor de tierra de magnitud 4.7 en la escala de Richter, cuyo epicentro se localizó a 20.2 kilómetros al sur de esa localidad.

"El sismo se sintió muy fuerte, tanto en el municipio cabecera como en Miches, pero hasta el momento, según el levantamiento que hemos realizado, no se han registrado daños en estructuras públicas ni privadas. Solo se sintió fuerte", indicó.

De la Rosa explicó que el temblor se registró a las 12:35 de la tarde y que, tras el evento, se comunicó con otras autoridades locales, quienes tampoco reportaron daños.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/copia-de-dl-para-notas-fotos-9d20fff1.png El circulo en el mapa muestra el lugar del epicentro del sismo a 20.2 kilómetros al sur de El Seibo (MAPA PUBLICADO POR EL CENTRO NACIONAL DE SISMOLOGÍA DE LA UASD)

En ese mismo orden, el director provincial de la Defensa Civil en Santo Domingo, Jesús Vargas, explicó a Diario Libre que, hasta el momento, no habían recibido información sobre daños o pérdidas ocasionados por el movimiento telúrico.

Impacto en la comunidad

Ambos directores coincidieron en que el sismo se sintió con intensidad en sus respectivas demarcaciones, aunque no se reportaron daños.

Usuarios de las redes sociales también comentaron que sintieron el temblor mientras descansaban o realizaban sus actividades cotidianas.

Movimientos sísmicos recientes

Según los testimonios compartidos en plataformas digitales, el movimiento sísmico se percibió en localidades como Santo Domingo Oeste e Higüey, provincia La Altagracia.

De acuerdo con el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), durante la madrugada del viernes también se registraron otros movimientos sísmicos.

El organismo precisó que entre esta figura un sismo de magnitud 3.3, localizado a 15.5 kilómetros al oeste-noroeste de La Romana, y otro de magnitud 3.1, cuyo epicentro se ubicó a 7.7 kilómetros al sureste de Luperón, Puerto Plata.