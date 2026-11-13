Autoridades intervienen construcciones ilegales en la presa de Bao

Las autoridades realizaron un operativo ante los riesgos ambientales y sanitarios asociados a las ocupaciones. ( TOMADAS DE LA PÁGINA DEL MIMARENA )

El Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), realizó un operativo contra decenas de construcciones ilegales levantadas en un islote del complejo hidroeléctrico Tavera-Bao, ante los riesgos de contaminación de las aguas del embalse.

Las edificaciones se encontraban frente al muro de la presa de Bao, a menos de 400 metros de la toma de agua de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).

De acuerdo con el Ministerio, la intervención estuvo dirigida a enfrentar la ocupación irregular de esta zona, considerada de importancia para el abastecimiento de agua potable y la generación de energía hidroeléctrica.

Durante el operativo, los equipos técnicos identificaron instalaciones sanitarias improvisadas, excavaciones, estructuras habitacionales y otras evidencias de ocupación que podrían representar fuentes de contaminación para el embalse.

La institución advirtió que estas instalaciones presentan riesgos de descargas de aguas negras, filtraciones de lixiviados y acumulación de residuos sólidos, que podrían llegar a las aguas de la presa.

Las autoridades señalaron que la cercanía de las construcciones a la toma de agua de Coraasan representa una preocupación ambiental y sanitaria, debido a que cualquier alteración en la calidad del agua podría comprometer el abastecimiento de Santiago.

Anuncian intervenciones en otras presas

El Ministerio de Medio Ambiente informó que replicará el operativo realizado en Tavera-Bao en otras presas y embalses del país, en coordinación con la Procuraduría Ambiental y los organismos competentes.

Las próximas intervenciones estarán dirigidas a identificar y eliminar ocupaciones ilegales, prevenir la contaminación de las aguas y fortalecer la protección de las infraestructuras hidráulicas.

La institución indicó que estas acciones forman parte de las medidas de prevención, fiscalización, recuperación y vigilancia de las fuentes hídricas, conforme a las disposiciones de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00.

Asimismo, recordó que las ocupaciones ilegales y las actividades humanas desarrolladas sin controles ambientales representan amenazas para los embalses y sus ecosistemas.

El ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, ha reiterado el compromiso de la institución con la protección de los recursos naturales y el combate a los delitos ambientales que afectan las fuentes de agua del país.

Autoridades participantes

El operativo contó con la participación de Francis Lluberes, coordinador nacional de los directores de Medio Ambiente, y del director regional de la institución en Santiago, junto a técnicos y especialistas ambientales.

Por el Ministerio Público, las actuaciones estuvieron encabezadas por el magistrado Francisco Contreras, titular de la Proedemaren, acompañado de la procuradora ambiental de Santiago.

También participaron Nelson Pimentel, de la Mesa Técnica Interinstitucional y del Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas; miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), y los ingenieros George Cepeda y Carmen Veloz, de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), quienes ofrecieron acompañamiento técnico y científico durante la jornada.