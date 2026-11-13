Temblor que afectó a República Dominicana fue de 4.7

Sismo en República Dominicana: temblor de 4.7 se registró cerca de El Seibo. ( DIARIO LIBRE )

Un temblor de tierra de magnitud 4.7 se registró este viernes 13 de noviembre, a las 12:35 de la tarde, y fue sentido en distintas localidades de la República Dominicana.

De acuerdo con los datos actualizados del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 20.2 kilómetros al sur de El Seibo, en la región oriental del país.

El organismo precisó que el sismo se produjo a una profundidad de 144.2 kilómetros, en las coordenadas 18.582 de latitud norte y 69.037 de longitud oeste.

Inicialmente, el Centro Nacional de Sismología había confirmado de manera preliminar una magnitud de 5.3, pero los datos publicados posteriormente por la institución situaron el movimiento en 4.7.

Hasta el momento no se dispone de información confirmada sobre daños materiales o personas afectadas como consecuencia del temblor.

Otros movimientos sísmicos

El registro del organismo también recoge otros movimientos sísmicos durante la madrugada de este viernes, entre ellos uno de magnitud 3.3, localizado a 15.5 kilómetros al oeste-noroeste de La Romana, y otro de magnitud 3.1, a 7.7 kilómetros al sureste de Luperón, Puerto Plata.

El Centro Nacional de Sismología mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio dominicano y la región del Caribe.