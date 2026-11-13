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Temblor sorprende a los dominicanos este viernes

El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 12:35 de la tarde, según confirmó el Centro Nacional de Sismología de la UASD, y fue de magnitud preliminar de 5.3

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    Temblor sorprende a los dominicanos este viernes
    El temblor fue de 5.3 preliminar, es la magnitud del Sismológico de la UASD. (ARCHIVO.)

    Un temblor de tierra de magnitud preliminar 5.3 se sintió este viernes 13 de noviembre, alrededor de las 12:35 de la tarde, en República Dominicana.

    La información fue confirmada vía telefónica a Diario Libre por el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que ofreció la magnitud preliminar del movimiento sísmico.

    Hasta el momento, se esperan los detalles oficiales sobre la ubicación del epicentro, próximo al municipio de Higüey la profundidad y el alcance del fenómeno.

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    La magnitud comunicada inicialmente puede variar una vez que los especialistas completen el análisis de los registros sísmicos.

    Las autoridades tampoco han ofrecido, por el momento, un balance sobre posibles daños materiales o personas afectadas.

    El Centro Sismológico mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en República Dominicana y la región del Caribe.

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