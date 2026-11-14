Pronostican sistema frontal provocará aguaceros este sábado principalmente en la tarde

Las lluvias pronosticadas por el acercamiento del sistema frontal están pronosticadas para iniciar en horas de la tarde. ( ARCHIVO. )

La aproximación de un sistema frontal a la región central de Cuba provocará un incremento de las lluvias este sábado 14 de noviembre en distintas localidades de la República Dominicana, principalmente durante la tarde, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo explicó que el fenómeno, combinado con la humedad transportada por el viento del este-sureste, favorecerá la formación de nublados acompañados de aguaceros que podrían ser moderados localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

Las precipitaciones afectarán principalmente a Pedernales, Barahona, Azua, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Dajabón, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y el Gran Santo Domingo.

Ante estas condiciones, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantenía, en su boletín de las 7:00 de la noche del viernes, cinco demarcaciones bajo alerta verde: Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal y Azua.

La medida responde al riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas como consecuencia de las lluvias registradas y previstas.

Por su parte, Indomet mantiene bajo vigilancia meteorológica a siete demarcaciones: Barahona, Azua, San José de Ocoa, Pedernales, Peravia, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, ante las precipitaciones pronosticadas para las próximas 24 a 48 horas.

Lluvias continuarán este domingo

Para mañana domingo 15 de noviembre, el sistema frontal se acercará más al territorio dominicano, aumentando las condiciones de inestabilidad atmosférica.

Indomet prevé aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia sectores del noroeste, el litoral costero atlántico, el sureste, el suroeste y algunos puntos de la cordillera Central.

En el Gran Santo Domingo se esperan chubascos durante la mañana y aguaceros dispersos con tronadas en horas de la tarde.

Sin embargo, para el lunes 16 de noviembre, el organismo pronostica una disminución de las precipitaciones debido al retroceso del sistema frontal y al ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad.

A pesar de esta mejoría, podrían registrarse chubascos aislados durante la tarde en localidades del noroeste y la vertiente norte de la cordillera Central.

Precaución en las costas

Indomet también recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución en la costa caribeña y el nordeste de la costa atlántica.

Las autoridades aconsejan permanecer cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro debido a vientos y oleaje anormales.

En cuanto a las temperaturas, el organismo indicó que se mantendrán calurosas durante el día por la influencia del viento cálido y húmedo del sureste.

Para el Gran Santo Domingo se pronostican temperaturas máximas entre 29 °C y 31 °C y mínimas entre 23 °C y 25 °C.

El COE exhortó a la población a mantenerse informada mediante los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten crecidas, especialmente en las localidades bajo alerta.